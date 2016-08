Juíza autoriza regularização dos DRAPs: Dinho e Léo são candidatos sim, em Boa Vista do Tupim

O líder popular Dinho Campos (PSDB) e o pecuarista

Léo Satélite (PMDB) são candidatos a prefeito e a vice, sim, no município de Boa Vista do Tupim! “Para desespero dos petistas que andaram espalhando boatos e mentiras junto ao eleitorado”. Esta é a constatação a que chegaram todos os advogados, líderes políticos e partidários da coligação “Boa Vista Que Queremos”, encabeçada pelos partidos PSDB, PMDB, PP, PDT, PSC, DEM, PV, PPS e PSB, diante da atitude sensata da juíza eleitoral substituta, Renata Furtado Foligno, ao determinar o desentranhamento do DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) para consolidar o registro das candidaturas de vereadores no Sistema CANDex. Conforme o serventuário da justiça, Arnold Pina Vieira, chefe do Cartório Eleitoral da 42ª Zona de Itaberaba, entrevistado pela reportagem de O Paraguaçu, “os representantes da coligação devidamente intimados, apresentaram a correção do DRAPs antes do prazo de 72 horas, que expiraria neste domingo, dia 28”.

De fato, os presidentes das coligações majoritária e proporcional, Laudelino Martins de Andrade Neto e Renildo da Silva Vasconcelos, deram entrada do DRAP da coligação proporcional, devidamente regularizado, na tarde do dia 26, menos de 24 horas depois de intimados para cumprir a determinação da juíza.

Candidaturas legais

A douta magistrada Renata Foligno, fundamentou sua orientação em Despacho no dia 24/08, com base na Resolução 23.455, de 15/12/2015, que determina as normas legais para a escolha e o registro dos candidatos nas eleições de 2016. Ela registrou em seu Despacho: “… como as convenções partidárias (base legal do DRAP) preveem duas coligações, deverão ser emitidos dois DRAPs, razão pela qual determino o desentranhamento do DRAP de fls 03/04, extraindo cópia dos documentos, devendo ser autuado pelo Cartório em separado e recebido pelo CAND, a fim de que seja dado o devido prosseguimento, com publicação de edital e demais atos, conforme prevê a Resolução 23.455”. Concedendo a oportunidade de revisão e correção do registro das candidaturas, a juíza assinalou na finalização do seu despacho, que a correção do DRAP “reflita o estabelecido nas convenções”…

Com as sábias orientações do seu despacho, a juíza acatou o registro das candidaturas de Dinho é Léo, assim como a de todos os candidatos a vereadores da coligação, estando todos habilitados a concorrer pela preferencia esmagadora dos eleitores nesta eleição.

Edital confirma registro

Para desespero dos petistas, que viram suas mentiras e boatarias desmascaradas, o cartório da 42ª Zona Eleitoral de Itaberaba, cumprindo a determinação da juíza Renata Foligno, publicou o Edital N° 19, na sexta-feira 26/08, reconhecendo o registro das candidaturas de todos os candidatos as vereadores da Coligação “Boa Vista Que Queremos SIM”, com os nomes e números que concorrerão ao pleito no dia 2 de outubro vindouro. O edital referenda o que já está no Sistema CAND, as candidaturas vitoriosas de: JOSE ALVES DOS SANTOS N° 23.333 (PPS); NEDSON SILVA PEREIRA N° 11.111 (PP); MARIA APARECIDA SANTOS N° 25.555 (DEM); ADELZIRA MARIA DE JESUS OLIVEIRA RIBEIRO N° 45.777 (PSDB); DERNEVAL ALMEIDA SANTANA N° 45.111 (PSDB); HAROLDO DOS SANTOS PASSOS N° 15.000 (PMDB); RUDIVAL CIPRIANO DE LIMA N° 11.222 (PP); NELSON ROCHA SANTOS N° 11.444 (PP); IVANICE ARAUJO DOS ANJOS SANTOS N° 40.444 (PSB); OSANIA DE LMEIDA SANTOS A. SILVA MUNIZ N° 45.555 (PSDB); RUBENS DOS SANTOS SOUZA N° 20.000 (PSC); RENILDO DA SILVA VASCONCELOS N° 15.678 (PMDB); SAVIO BULCÃO DOS SANTOS N° 45.000 (PSDB); SIBELE DE ARAUJO N° 12.222 (PDT); SERGIO JESUS DE SOUZA N° 45.678 (PSDB); JOÃO ITAJAIR ALVES DE ARAGÃO N° 12.345 (PDT); EDIVAL SOUZA DOS SANTOS N° 43.000 (PV); EDVANIA FERREIRA CERQUEIRA N° 40.111 (PSB); VERA MARIA COSTA RAMOS PEREIRA N° 15.555 (PMDB); WELDON COSTA BITENCOURT N° 40.000 (PWSB); JOSE CARLOS MENDES DE SOUZA N° 11.234 (PP).