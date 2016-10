Joyuson Vieira volta vitorioso e derrota Alberto Muniz com uma frente de 1941 votos em Utinga

As eleições deste ano em Utinga promoveu a volta de Joyuson Vieira (PSL) à prefeitura, ancorado por uma vitória esmagadora, ao derrotar o atual prefeito Alberto da Muniz (PSD) com uma diferença de 1.941 votos. Em meio a uma disputa de três candidatos, Joyuson recebeu 5.335 votos, equivalentes a 55,41%, contra 3.394 do prefeito Muniz (35,25%) e 900 (9,35%) sufrágios de Jai Monteiro (PRB). “De nada adiantou a campanha caluniosa do prefeito, recheada de mentiras e montagem de falsas ocorrências, pois o povo quis a volta de Joyuson, que é o maior líder popular da atualidade em nosso município”, lembra o vereador eleito e advogado, Jonas Karaoglan, campeão de votos da campanha.

Derrotado pela pose

As eleições em Utinga consolidou uma máxima popular reconhecida: “pose não rende voto”. Foi a empáfia de vencedor de Alberto Muniz que levou por terra seus sonhos de reeleição, depois de ter sido prefeito por três mandatos, foi presidente da União dos Municípios da Bahia – UPB e chegou a presidir Associação Brasileira de Municípios e era, atualmente, sem nenhum desempenho, presidente da Associação dos Municípios da Chapada Diamantina (AMCD).

Com uma administração pífia, apesar de contar com apoios de instâncias do governo estadual e federal, não trouxe novos investimentos nem conseguiu administrar com eficiência, com sua gestão marcada por decisões lentas e muitos débitos, deixando imensas lacunas de atendimento à população urbana e rural.

Renovação na Câmara Municipal

Ocorreram substanciais mudanças na composição das cadeiras da Câmara Municipal de Utinga, formando novas bancadas no plenário. Pela coligação “A força do Povo”, liderada pelo prefeito eleito Joyuson Vieira, composta pelos partidos PSL / PSDB / PTN / PTB / PPL / PV / PP, foram eleitos seis vereadores, enquanto a futura bancada da oposição ligada ao prefeito derrotado, com as legendas PSD / PDT / PT / PSDC / PC do B / PSB / PR / DEM / PROS, ficou composta por 5 edis.

Por ordem de votação foram eleitos os seguintes vereadores: Dr Jonas Karaoglan (PTN) 657 votos equivalentes a 6.71%; Bebeu (PSDB); 555, 5.67%, ; Antônio Arcênio (PSDB) 533, 5.44%,; Thalmo (PSD), 518, 5.29%; Nego do Pau Peba (PPL) 410, 4.19%; Luiz da Lagoa Bonita (DEM); 407, 4.16%; Doutor Lucas (PROS) 390, 3.98%; Toinho Muniz (PSD) 388, 3.96%; Paulo Neto , (PSL) 365, 3.73%; Manoel de Cocota (PSDB) 352, 3.59%; e Sandro Costa (PSD) 313 votos, 3.20%.

A nova bancada da situação conta com os vereadores eleitos, Dr Jonas Karaoglan (PTN), Bebeu (PSDB), Antônio Arcênio (PSDB), Nego do Pau Peba (PPL), Paulo Neto (PSL) e Manoel de Cocota (PSDB).