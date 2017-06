Jovens unidos promovem eventos que fortalecem o turismo em Milagres

Uma força propulsora de qualquer cidade é a sua juventude. Quando estimulados e apoiados em suas ideias, os jovens são capazes de gerar uma nova força econômica que beneficia a toda população. Em Milagres, diversos grupos jovens unem moças e rapazes empenhados na promoção de e ventos, que projetam a cidade além das suas fronteiras, levando o município a ganhar notoriedade em toda Bahia e até no Brasil.

Foi assim com a realização do 2º Passeio CicloTuristico e agora, outro grupo anuncia a realização do 1º Encontro de Motociclistas Pilotos de Wheeling, projetado para acontecer no dia 2 de julho, agitando toda a cidade com shows musicais e muitas manobres das possantes motocicletas, com o confirmado apoio do jornal O Paraguaçu, que fará a cobertura ao vivo.

Aberto ao movimento da juventude o prefeito Cézar de Adério (PP) vem direcionando apoio aos eventos.

Um entusiasta da promoção, o jovem Pedro Diego chama a atenção da galera para a contagem regressiva do mega evento. “O 1º Encontro de Pilotos de Wheeling vai abalar Milagres com os shows de manobras e muita adrenalina”.

O evento é uma iniciativa da PS Produções com o apoio dos jovens Willian Kawasaki, Samuel Grafite e da HL Produções. O mesmo grupo de amigos prometem realizar o 3° Auto-Car Milagres, cuja programação está prevista para o dia 13 de agosto, e esperam contar com o apoio dos comerciantes da cidade.