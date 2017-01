Jovens são as principais vitimas do tráfico: 4 mortos a tiros em dois dias

Se novembro foi um mês de trégua da violência em Itaberaba, dezembro e janeiro não se pode dizer o mesmo. A paz temporária conseguida pela ação policial, que no ano passado prendeu 15 líderes do tráfico de drogas na região, foi quebrada em meio a muito tiroteio, trazendo como principais vitimas os jovens envolvidos como usuários, mulas (transportam a droga) ou mesmo praticando o tráfico. Informações do site Itaberaba Repórter, demonstram histórias tristes e violentas, como as que seguem:

2 mortos em troca de tiros com a Rondesp

Por volta das 11horas da manhã, (dezembro 29, 2016) uma guarnição da Rondesp Chapada, efetuou abordagem ao suspeito, Regivaldo da Conceição dos Santos( 16 anos), vulgo “Lero” e ao realizar a busca pessoal, percebeu que o mesmo ficou nervoso, escondendo o celular. Ao observar o celular, a guarnição verificou áudio informando que havia uma residência com armas e drogas, situada no Bairro Independente, passando inclusive as coordenadas do endereço com características da casa, que a guarnição ao chegar ao local, encontrou uma porta fechada, que abriu a porta deparando-se com 03(três) suspeitos, que um dos suspeitos efetuou disparos em direção a guarnição e conseguiu fugir, não sendo possível sua identificação, que os outros dois, também efetuaram disparos em direção a guarnição, que em resposta , revidou atingindo-os. Houve prestação de socorro para o Hospital Geral de Itaberaba, onde os mesmos chegaram com vida, todavia após instantes vieram óbito. Posteriormente os autores que tentaram contra a PM, foram identificados como sendo Lucas Soares Silva (28 anos) e João Vitor da Cruz Santos(17 anos). Foram apreendidos: 03 revolveres Cal. 38, marca Taurus, sendo dois com numeração suprimida e 01 com a numeração ZA365648, 18(dezoito) munições cal. 38, 03(três) celulares Samsung, 02(dois) celulares Motorola, 01 Placa de veículo JOT 2110 e 05(Cinco) pedra de Crack (para divisão e distribuição). Saliento que na Delegacia o suspeito Regivaldo da Conceição dos Santos(16 anos), vulgo “Lero”, informou que em sua residência havia mais uma arma de fogo artesanal, tipo Submetralhadora, Cal 28 e uma munição do mesmo Cal. Toda a situação foi formalizada na DT Itaberaba, havendo todos os trâmites de praxe.

Queima de arquivo

Outro registro do site Itaberaba Repórter, revela que o suposto usuário, Regivaldo da Conceição Santos, vulgo “Lero”, foi assassinado a mando do tráfico, em vingança por ter repassado informações quando foi abordado por policias da Rondesp. Segundo primeiras informações, por volta das 19h30, (29/12) a viatura da CETO foi deslocada para atender uma ocorrência na rua C, Bairro Caititu, onde segundo populares dois meliantes chegaram efetuando disparos contra um jovem identificado por “Lero”, que residia no bairro. Lero não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O DPT foi encaminhado juntamente com a polícia para realização dos procedimentos necessários.

Morto em emboscada

O site especializados em noticias policiais, registra outro homicidio, por volta das 16h40, (dezembro 26, 2016) um jovem identificado como Valdinei Bispo de Oliveira, de 18 anos, vulgo”Gulin”, morador da rua Aloísio Sampaio. Bairro Açude Novo, estava transitando nas mediações do bairro quando um indivíduo chegou efetuando disparos atingindo-o. A vítima foi socorrida para o HGI pela ambulância, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito.