Jovens organizam a 1ª Edição do “Holi Fest” em Boa Vista do Tupim

Um grupo de amigos liderado pelo jovem Bruno Santos, está organizando um evento de embalo musical e dança, a 1ª Edição do “Holi Fest”, que será a mais nova atração da temporada de inverno na cidade de Boa Vista do Tupim. O evento está programado para a noite do dia 26 de agosto, na quadra poliesportiva coberta, no centro da cidade.

Conforme Bruno a 1ª Edição do “Holi Fest” terá como principais atrações os shows musicais do Dj Luck Lima, que agita as grandes baladas em Feira de Santana. Participação no palco da Banda O Playboy You Dj, um dos sucessos regionais de Feira de Santana; presente também o show do jovem cantor Alex Ouro, a principal revelação musical tupinense, além de Cléo Trapiá e Banda, outro sucesso musical local.

O 1º “Holi Fest” promoverá um grande Aulão de Dança, no espaço da quadra, com a participação especial do Grupo Fit Dance, que virá direto da capital baiana, em parceria com o Studio Aline Ouro de Boa Vista do Tupim.

Os organizadores Bruno Santos, Luck Produções e Allan Gedson, advertem que os ingressos antecipados serão vendidos com desconto pelos Vendedores Autorizados. Curta #holifestboavistadotumpimbahia.