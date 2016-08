Jovens estudantes uniram-se ao Projeto Cariangó para produzir mudas

Quase 100 estudantes dos cursos de Agricultura e Agropecuária do CETEP incluíram-se como estagiários do Projeto Cariangó e, nesta quarta e quinta-feira, 14 e 15/07, participaram dos Dias de Campo no 1° Viveiro no Parque de Exposição Agropecuária, apoiando a produção de mudas. A orientação ficou a cargo do coordenador técnico Josaniel Azevedo, com palestras do ambientalista Salvador Roger e o acompanhamento e orientação dos professores João e Alessandro do CETEP. A ONG Fundação Paraguaçu com apoio do convênio da IAF – Fundação Interamericana, forneceu transporte e lanches para todos os participantes.

O Viveiro localizado no Parque de Exposições foi implantado pelo Sindicato Rural de Itaberaba, com apoio do Sistema FAEB/SENAR/CNA, com investimentos de R$6.0 mil reais, fortalecendo a parceria com a execução das metas do Projeto Cariangó.