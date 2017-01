Jovem historiador baiano lançará livro literário inspirado nos ribeirinhos do Recôncavo da Bahia

O jovem historiador e escritor Geferson Santana, filho de pescadores, natural do distrito de Coqueiros, da cidade da Maragogipe (BA), lançará o livro “Mar Grande: as águas que correm para a Baía de Todos os Santos” em parceria com a Editora Multifoco do Rio de Janeiro (RJ). O autor é formado em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e mestrando em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

As histórias contadas no romance são inspiradas na vida, cultura e problemas cotidianos dos ribeirinhos do Recôncavo da Bahia. “Aproveitei minhas memórias e memórias de outras pessoas do distrito de Coqueiros para escrever um romance que pudesse expressar os problemas enfrentados pelos ceramistas, pescadores, tecedores de rede e outros trabalhadores ribeirinhos do Recôncavo. São essas memórias e vivências que dão vida à narrativa”, diz o autor.

O romance também traz outros problemas enfrentados pelos pescadores como o impacto ambiental causado pela Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, situada entre as cidades de Cachoeira e São Félix. “A narrativa é uma forma de expressar como percebo o impacto da usina Pedra do Cavalo no meio ambiente, especialmente no Rio Paraguaçu. Tenho conversado com vários pescadores, e eles me falam que depois da construção da usina muitas espécies começaram a ficar escassas como a pititinga e tantos outros peixes. Acredito que o desaparecimento gradativo dessas espécies tem relação com a Pedra do Cavalo, caso contrário o MP não teria recomendado a interdição dela”, diz Geferson Santana.

No prefácio escrito pela historiadora Dra. Maria Rita de Almeida Toledo (UNIFESP), consta uma belíssima descrição da obra: “O que tem em mãos é uma escrita amorosa do Recôncavo baiano: suas paisagens, suas memórias, mescladas com as experiências significativas de quem ali viveu. É com admiração e orgulho de seu povo, de sua terra, que Geferson traz a público as conversas, os ditos populares, as imagens e as histórias nas quais e pelas quais deu sentido a sua criação e trajetória, em narrativas que retomam ficcionalmente a memória social que vivenciou”.

Maria Ferreira, baiana, estudante de Letras da UNIFESP e fundadora do blog Minhas Impressões, além de ter escrito a contracapa do livro, também publicou uma interessante resenha do mesmo, onde afirma que “A narrativa segue uma linha de prosa poética com uma leveza que chega a mexer com os sentidos de quem lê. É como se sentíssemos o toque das águas, o cheiro das comidas ou aquela sensação de plenitude quando aprendemos algo novo. É uma leitura importante para abrir os olhos para o novo, para o outro e outras realidades”, diz a blogueira.

Deixamos o mesmo convite feito por Maria Ferreira: “Fica a minha indicação de que mergulhem nesse Mar Grande”.

Informações sobre o livro:

Título: Mar Grande: As águas que correm para a Baía de Todos os Santos

Tamanho: 14×21

ISBN: 978-85-9512-067-9

Gênero: Romance

Editora: Multifoco

Ano: 2017

Já à venda na loja virtual da editora.