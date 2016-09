Jovem é morto a tiros no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre

Um jovem foi morto a tiros dentro do saguão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (19). O crime ocorreu por volta das 11h. A vítima foi identificada como Marlon Roldão Soares, de 18 anos. Ele foi até o terminal 2 com um amigo que iria viajar, segundo a polícia. No mesmo horário, torcedores do Grêmio e jornalistas aguardavam o desembarque do novo treinador gremista, Renato Portaluppi, que chegou de um voo do Rio de Janeiro. Por isso, a movimentação era intensa.

Criminosos entraram no saguão do terminal 2 e atiraram contra a vítima quando ela estava em frente ao portão de embarque. Depois, fugiram em um veículo Chevrolet Cobalt de cor prata. O delegado Gabriel Bicca afirma que o jovem foi morto com pelo menos 15 disparos. Inicialmente, funcionários e passageiros relataram terem ouvido cerca de 10 disparos. “O crime tem característica de execução, já que os tiros foram à queima-roupa”, disse o delegado ao G1. O pai, Luis, que acompanhava o filho e o amigo, foi até a delegacia que fica no local para prestar depoimento. À reportagem da RBS TV, ele disse que o filho estava de aniversário nesta segunda. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil ficará com a investigação do caso. Ao G1, o delegado Gabriel Bicca disse que a polícia já tem suspeitos. O local foi isolado para o trabalho da perícia. De acordo com a Infraero, as operações não chegaram a ser suspensas, apesar do crime. A empresa também informa através de sua assessoria de imprensa que vai colaborar com a investigação da polícia.

Fonte: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/09/homem-e-morto-tiros-no-aeroporto-salgado-filho-em-porto-alegre.html