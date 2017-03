José Martí, um dos pensadores latinos mais importantes

“Martí é dos pensadores latinoamericanos, posteriores ao lutador independentista Simón Bolívar, com uma tremenda influência nas décadas de 1960, 70 e 80”, destacou o também advogado boliviano, em exclusiva com Prensa Latina.

Para Moldiz, docente universitário e pesquisador, a figura do Herói da independência cubana, tem ganhado muito em reconhecimento internacional graças ao impulso dado pela Revolução encabeçada por Fidel Castro.

O comunicador explicou que as potências imperialistas têm destruído a história e a memória em grande parte do continente americano, por isso Martí e Bolívar são pouco conhecidos na academia e na política boliviana.

“Isso em termos de massa, mas ambos são reivindicados por setores muito pequenos da intelectualidade e a política da nação andina pelo papel que teve Martí não só na luta pela independência de Cuba e Porto Rico, mas por ser um homem que assumiu as lições de Bolívar, ao advertir do perigo que representava, já em 1890, Estados Unidos para a América Latina”, ressaltou.

Este 28 de janeiro cumprem-se 160 anos do nascimento do organizador da segunda guerra de independência em Cuba (1895-1898), pensador que com suas ideias abriu o caminho para que um grupo de jovens, anos depois, empreendesse a luta pela libertação de ilha caribenha.

Para este intelectual, que tem vivido em alguns anos em Cuba, “José Martí é um tipo de ícone, uma das figuras mais importantes do pensamento cubano, latinoamericano e universal, porque advogou pela independência de Cuba e Porto Rico e pela unidade da América Latina”.