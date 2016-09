José Carlos, com 18 anos, é um dos mais jovens candidatos da Bahia

Um dos mais jovens candidatos a vereador da Chapada Diamantina e talvez da Bahia, José Carlos Mendes de Souza, com apenas 18 anos, está em plena campanha para eleger-se a uma das 9 vagas de vereador no munícipio de Boa Vista do Tupim. Ele registrou sua candidatura pelo Partido Progressista (PP) que é liderado pelo ex-prefeito Hiram Nascimento, integrando a coligação “Boa Vista Que Queremos Sim” dos partidos PSDB / PMDB / PP / PDT / PSC / DEM / PV / PPS / PSB. Com a opção de nome José Carlos e n° 11234, o jovem candidato confessa que é vestibulando de odontologia, aprovado recentemente no vestibular, mas que trancou a matricula para concorrer nestas eleições.

“Decidi entrar pra a política a partir do momento que vi o descaso para com minha cidade”, justificou José Carlos, criticando o fato da migração: “vejo jovens amigos saindo da minha cidade e partindo para outras localidades e até Estados, por falta de oportunidade, então, eu entrei na política para tentar mudar isso”. Ele defende que o município precisa gerar condições para promover o retorno destes jovens, para que cresçam e trabalhem em sua cidade. Dentre seus projetos ele pretende lutar para que a cidade receba a instalação de uma faculdade, para ampliar e melhoras as condições da educação.

Filho de Carlinhos do Detran e Dona Dulcinéia, o jovem José Carlos está aliado à campanha pela eleição do candidato a prefeito Dinho Campos (PSDB), com que mantém sincera amizade. “Dinho é um grande líder, e é com ele que vamos retomar o desenvolvimento de nossa terra, que vem sendo pisada pelo péssimo prefeito do PT”. Afirmou o jovem, confessando confiança em sua eleição.