Jornada Pedagógica empolgou os professores de Milagres diante das novas metas nas relações de trabalho

Foi voz geral em meio aos professores efetivos e os novos contratados, que a Jornada Pedagógica foi uma das melhores já realizadas no município de Milagres, tanto pela organização e cuidados na seleção dos palestrantes, quanto diante do clima de liberdade e fraternidade que envolveu todos os professores, auxiliares e dirigentes da educação municipal. Esta é a avaliação da educadora e secretária municipal de educação, Sandra Mara Figueiredo Souza Almeida, logo após o evento que contou com a participação do jovem prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), o vice-prefeito Marcos Queiroz e vereadores.

Com a Conferencia de Abertura na noite de quarta-feira, 1° de março, a jornada prolongou-se pelos dias 2 e 3, no pavilhão do Ludimila Eventos Club, concentrando mais de 200 participantes, dentre professores, pais, alunos e políticos convidados. Ao saudar os presentes, o prefeito Cézar de Adério destacou: “Vamos fazer uma educação que inspire o amor e a solidariedades entre a nossas gerações e promova a transformação de Milagres numa cidade feliz de se viver”.

Palestrantes

Orientada pelo tema “Educação, compromisso de todos”, a Jornada Pedagógica contou com bons palestrantes como a mestra Paulina Teixeira dos Santos, ex-diretora da Uneb de Santo Antônio de Jesus, especializada em neolinguística e eneagrama, sendo palestrante requisitada pelo Brasil e Angola; a mestra Elizabete Cristina Oliveira de Jesus, que abordou sobre os pilares dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho; e o professor, poeta e músico, Levy Emanuel, que empolgou a todos com sua palestra entremeada por canto e violão.

Piso nacional para os professores

Empolgado com as novas metas traçadas para a nova era da educação no município, o prefeito Cézar de Adério animou a todos os professores ao assegurar que em seu governo “a educação vai respirar liberdade, pois ninguém será prosseguido e tudo será resolvido pelo diálogo”. O prefeito destacou várias metas do setor de educação, dentre elas, a promoção do ensino de qualidade para que o município alcance os melhores índices do IDEB nacional. Para tanto – disse o prefeito – vamos valorizar os professores atualizando o Plano de Carreira, além de garantir a todos o direito de receber o piso nacional de educação, “que nunca foi respeitado pelas administrações anteriores”, disse o prefeito numa atitude justa e inovadora, acrescentando que vai garantir a formação continuada dos professores; implantar cursinhos pré-vestibulares comunitários para assegurar o acesso dos jovens nas melhores universidades; e motivar a participação e integração das famílias na vida escolar dos nossos estudantes; “Vamos resgatar as artes e a cultura municipal, além de promover os esportes para integrar a juventude milagrense”, garantiu o prefeito Cezar de Adério.