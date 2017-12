João Leão vai à China com 25 empresários baianos

O vice-governador João Leão, começa hoje a viagem à China onde cumprirá uma extensa agenda, cuja missão principal é apresentar as grandes oportunidades oferecidas pela Bahia aos empresários e autoridades chinesas. A comitiva liderada pelo Vice-Governador visitará Pequim, Tianjin, Xian e Shenzhen.

Foi com grande satisfação que João Leão recebeu o honroso convite para participar da abertura do Fórum Internacional sobre as Cidades Portuárias do “Belt and Road”, em Tianjin. Durante o evento estará realizando palestras sobre as oportunidades de investimentos e cooperação entre a Bahia e a China, nossas regiões e municípios.

Além disso, estará apresentando projetos e oportunidades de negócios que a Bahia oferece, entre eles, a SVO – Ponte Salvador – Ilha de Itaparica, o VLT -Veículo Leve sobre Trilhos, a Ferrovia Oeste Leste (Fiol), o Porto Sul, a implantação da Zona Franca em Ilhéus – Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que esse ano assinou um memorando de Entendimentos com Tianjin, buscando parcerias, Tianjin possui uma Zona Econômica Especial e é uma das maiores e mais importantes cidades da China. Tianjin é dividida entre ‘cidade velha’ e a área mais moderna e economicamente desenvolvida, representada pela Área de Desenvolvimento Econômico-Tecnológico de Tianjin (TEDA), que serve de base para praticamente todos os polos industriais, comerciais e financeiros da região. A comitiva também estará visitando a ponte Hong Kong / Macau – via Zhuhai, que foi construída pela empresa Crec-4.

João Leão está indo a China acompanhado do chefe da Casa Civil, Bruno Dauster, do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, do presidente da ZPE, Otávio Pimentel, representando a Federação das indústrias da Bahia, Ângelo Sá e com 23 empresários de diversos setores, entre eles, mineração, metal- mecânica, agricultura e pecuária, sucroalcooleira, industrial, comércio de importação e exportação e, diversos setores produtivos da Bahia.