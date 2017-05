Jegue da Leitura e Carrinho da Literatura são motivações originais para a leitura da estudantada em Boa Vista do Tupim

Ações inovadoras vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação do município de Boa Vista do Tupim, integrante do Território Piemonte do Paraguaçu, apresentando algumas inovações na forma de motivar o alunado da rede a dedicar-se à leitura e a cultura dos livros. Durante a abertura do Projeto Institucional de Leitura – PIL da Escola Miguel Teixeira de Carvalho, no Assentamento Bom Jesus, os estudantes circularam pelas ruas da vila agrícola do INCRA, conduzindo um jegue com os panacuns cheios de livros e um carrinho de mão, também equipado com coleções da literatura, sob um clima de muita animação.

Na opinião da secretária de educação, Vilma Arruda, com esse projeto de incentivo à leitura “a escola vai até as comunidades para aproximar estudantes/comunidade. Essa ação já mudou o clima no Bom Jesus, pois os alunos como Edmilson chegou mostrando que a leitura faz bem”, concluiu a pró, salientando que o projeto está presente em todas as escolas da rede municipal de ensino.

“Ações inovadoras como estas, são consideradas essenciais para manter viva a chama da leitura na alma das crianças, futuros educadores e literatos do amanha”, comentou o prefeito Dinho Campos (PSDB), destacando a criatividade da equipe de educação e dos alunos.