Ivan é eleito prefeito de Ibiquera derrubando 19 anos de dominação dos Ramos

As eleições deste ano em Ibiquera, registrou um marco histórico na política local, já que a vitória eleitoral do jovem advogado Ivan Almeida (PMDB), eleito prefeito com 58,40% dos votos, derrubou uma das mais longas dominação politico-administrativa em vigor na Chapada Diamantina, a oligarquia dos Ramos, que manteve-se no poder, dominando a política municipal por longos 19 anos.

Eleito prefeito com 1.633 votos, Ivan saboreou sua vitória com 470 votos de frente, derrotando seu oponente, o empresário Pedro Edilson Oliveira (PSD) que apoiado pelos Ramos, recebeu 1.163 sufrágios, equivalentes a 41,60% do eleitorado, que este ano totalizou 3.543 eleitores no municipio.

Com um discurso centrado na expectativa das mudanças almejadas pelo povo ibiquerense, Ivan foi atraindo a cada dia novas adesões de famílias descontentes com a deficiência administrativa da segunda gestão do atual prefeito Rildo Ramos. Com uma gestão pífia, o prefeito tem sido muito criticado por não atrair investimentos e obras para o município, além de gerar muita inadimplência e reduzir a qualidade de vida da população.

O prefeito eleito Ivan Almeida e seu vice-prefeito Teva do Sindicato, terão pela frente o desafio de equilibrar as contas municipais e promover a recuperação econômica do município, onde o desemprego é grande na cidade e no campo.

19 anos de dominação

A família Ramos passou a dominar a política do município de Ibiquera a partir do ano de 1977, quando o patriarca Donato Ramos derrotou o prefeito Basílio Silva Passos, elegendo-se prefeito na eleição de 1976. Apesar do seu jeito simplório, Donato reunia carisma e muita habilidade política no trato com as lideranças e os eleitores, conseguindo manter o controle do munícipio por longos 19 anos. Seu primeiro mandato perdurou de 1997 a 2000, sendo reeleito, governou mais 4 anos até 2004. Em seguida elegeu como seu sucessor o funcionário e tesoureiro do município e seu coligado, Edmundo Souza de Oliveira (2005-2008). Mantendo a harmonia da família, apesar da rebeldia de Edmundo, que rompeu com o grupo e apoiou a candidatura oposicionista encabeçada pelo advogado Valter Ubiraney dos Santos, Donato conseguiu eleger prefeito o seu filho Rildo Kleber Macedo Ramos (2009-2012), que alcançou a reeleição mantendo o domínio do município até o presente mandato (2013-2016).