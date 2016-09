Ivan arrasta multidões em Ibiquera tornando-se o favorito para vencer as eleições

Município marcado por imensas dificuldades econômicas e sociais, com a maioria da população desempregada, a proposta de uma nova administração que traga verdadeiras mudanças e geração de emprego e renda, vem empolgando a população ibiquerense que abraça a mensagem e manifesta seu apoio ao candidato a prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB). Encarnando os desejos do povo que sonha por uma vidada melhor, Ivan vem conquistando a preferência popular, despontando como o favorito para vencer as eleições no município de Ibiquera, um dos mais pobres e mau administrado da Chapada Diamantina.

Liderando a coligação “A Mudança Que Ibiquera Precisa”, que une os partidos PMDB/PSDB/PSDC/PTN/SD, o candidato Ivan Almeida tem arrastando multidões pelas ruas da cidade e nas comunidades rurais, onde o povo ganhou novo ânimo e muita empolgação, depois que a Justiça Eleitoral homologou o registro da sua candidatura e do seu candidato a vice-prefeito, o sindicalista Atevaldo Alves da Silva, o popular Teva do Sindicato (PMDB).

A justiça garante: Ivan é candidato sim!

A sentença da juíza eleitoral, Renata Furtado Foligno, titular da 42ª Zona de Itaberaba, publicada no dia 6 de setembro, colocou uma pá de cal nas perseguições engendradas pelo atual prefeito Rildo Ramos e seu familiares, que agora estão desesperados diante da derrota que se aproxima da urnas, contra o candidato chapa branca. Com a decisão da juíza homologando a candidatura, Ivan passou a receber inúmeras adesões de centenas de famílias de trabalhadores, que não concordam viver sob a opressão e a dominação dos Ramos. Contra a exploração da prefeitura, o povo está saindo às ruas aclamando que “Ivan é candidato Sim”!

Sentença fortaleceu a campanha de Ivan

Havia certa previsibilidade nos meios jurídicos, de que a justiça decidiria a favor da elegibilidade de Ivan, desde quando o promotor público eleitoral, Thyego de Oliveira Matos, opinou junto ao processo, no dia 01/09, defendendo legalidade da candidatura de Ivan. Considerando o entendimento legal do MP, a juíza Renata Foligno fundamentou sua sentença ao longo de 9 páginas, colidindo citações jurídicas, mais acórdãos da jurisprudência e do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Ao concluir sua sentença, a magistrada rechaçou o pedido de impugnação interposto pelos adversários de Ivan, afirmando: “…os precedentes citados pela coligação impugnante não a socorre, pois tratam de hipóteses distintas do caso em tela … Rejeita-se, pois, as alegações de inelegibilidade”.

Para assegurar que a decisão de 1ª Instancia da Justiça Eleitoral, garante o direito do candidato Ivan Almeida realizar sua campanha, a juíza Foligino assim sentenciou: “…julgo improcedente a impugnação, ao passo que DEFIRO o pedido de registro da candidatura de Ivan Claudio de Almeida, com o nº 15, para o cargo de prefeito, com a variação nominal de Dr. Ivan, e Atevaldo Alves da Silva para o cargo de vice-prefeito, com a opção de nome Teva do Sindicato. Registre-se, Publique-se e cumpra-se”. A reação popular foi imediata com o povo gritando pelas ruas: A justiça calou a voz agourenta dos adversários. Ivan é prefeito Sim!”