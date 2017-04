Itaberaba sediou debate sobre políticas públicas para o desenvolvimento rural do território

Prefeitos, secretários municipais de agricultura, membros do colegiado territorial e representantes de movimentos sociais e instituições que representam os agricultores familiares, participaram, na manhã desta quinta-feira (16), de um encontro que debateu as políticas públicas que são desenvolvidas pelos órgãos estaduais, Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) e Serviço Municipal de Apoio à agricultura Familiar (SEMAF). O evento organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), foi realizado no auditório do Campus XIII, da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), no município de Itaberaba.

Wilson Dias Dias, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), destacou que a proposta do governo estadual é a promoção do desenvolvimento rural, desde ações de distribuição de mudas, assistência técnica, à implantação das patrulhas mecanizadas, que irão aumentar a disponibilidade de recursos hídricos e o preparo das terras, ajudando na convivência com a seca e na geração de emprego e renda para os municípios do Território Piemonte do Paraguaçu”.

Para o prof. Juvenal Morais, integrante do Comitê Gestor do Território Piemonte do Paraguaçu, a atuação da SDR vem sendo muito importante para o desenvolvimento rural do estado. Morais observou que, para essas ações acontecerem é necessário um trabalho coletivo, em um espaço democrático dentro do território. “É com esse trabalho coletivo que teremos melhores possibilidades para nossos agricultores. Com a participação de todos, no colegiado, uns representando o poder público, outros a sociedade civil, mas acima de tudo, buscando o desenvolvimento do território”.

O público presente tirou suas dúvidas sobre o pacote de serviços ofertados pela SDR, tendo os municípios confirmado no ato, a adesão ao programa com a opção de escolha das 10 alternativas apresentadas, para ações de planejamento e incentivo para a agricultura familiar. Marcaram presença os prefeitos, Ricardo Mascarenhas (Itaberaba), Jose Santana de Oliveira Junior Zé de Zila (Santa Terezinha) e Claudio Serrada (Ruy Barbosa), acompanhados dos secretários, assessores e vereadores.

Órgãos de apoio a agricultura familiar



SETAF – É um serviço implantado nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, descentralizado de representação da SDR, com a finalidade de permitir e estimular a articulação e implementação dos programas, projetos e ações, além de outras políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural. Compõem as unidades técnicos das diversas áreas da SDR e de instituições parceiras, que atuam na promoção do desenvolvimento rural sustentável.





SEMAF – É um serviço municipal, de responsabilidade das prefeituras, que tem o objetivo de promover a articulação, gestão e implementação de políticas públicas, integrado ao SETAF, para a execução, na base municipal, das políticas públicas para os (as) agricultores (as) familiares.