A internacional Ordem Rosa Cruz do Brasil realizará em Itaberaba, pela primeira vez, o Curso “O Segredo do Sucesso”, tendo como facilitador o professor da AMORC, Antônio Paulo Ripardo Teixeira. O curso é aberto a todos os interessados, que deverão fazer a inscrição para as atividades durante 8horas. O curso intensivo será realizado no auditório do Hotel Flor da Chapada, no dia 11 de setembro, e os interessados podem se inscrever na Lavanderia Lavanda, na Rua Luís Fernandes Serra.

Sinopse do curso

O Sucesso na vida depende da concepção pessoal do que é “ser bem sucedido”, bem como das escolhas de cada um perante as oportunidades que se apresentam ao longo da existência, e de como “criar” oportunidades. E também da descoberta, desenvolvimento e utilização de seus talentos natos. Neste Curso, vamos apresentar os Ciclos e Ritmos da Natureza, e a influência astral, especialmente do Sol e da Lua sobre nossas vidas, nossos talentos e nossas oportunidades, cármicas ou criadas, para alcançarmos mais sucesso, felicidade e paz.

Antes, no dia 9 de setembro, os representantes da Ordem Rosa Cruz estarão oferecendo palestra pública e entrevista coletiva à imprensa local, tanto para jornais, emissoras de rádio, assim como para o sites e blogs da cidade e região.

O que é Rosa Cruz

O motivador local, integrante da Ordem, Pitágoras Brandão Mota, em visita à redação de O Paraguaçu, esclareceu que a Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis, AMORC é uma Organização mística, filosófica e cultural, apolítica, não-sectária, voltada ao desenvolvimento integral do ser humano (físico, psíquico e espiritual) em clima de perfeita liberdade de pensamento. O legado Rosacruz é milenar e integra técnicas de grande aplicabilidade na vida prática, promovendo harmonia, equilíbrio, saúde e o despertar das faculdades especiais adormecidas na maioria dos seres humanos.