A Ordem Rosa Cruz – AMORC realizará em Itaberaba, pela primeira vez, o Curso “O Segredo Eterno do Sucesso”, tendo como facilitador o professor Antônio Paulo Ripardo Teixeira. O curso é aberto a todos os interessados, que deverão fazer a inscrição para as atividades durante 8 horas. O curso intensivo será realizado no auditório do campus XIII da UNEB, no dia 11 de setembro (domingo) e os interessados podem se inscrever na Lavanderia Lavanda, na Rua Luís Fernandes Serra.

Sinopse do curso

O Sucesso na vida depende da concepção pessoal do que é “ser bem sucedido”, bem como das escolhas de cada um perante as oportunidades que se apresentam ao longo da existência, e de como “criar” oportunidades. E também da descoberta, desenvolvimento e utilização de seus talentos natos. Neste Curso, vamos apresentar os Ciclos e Ritmos da Natureza, e a influência astral, especialmente do Sol e da Lua sobre nossas vidas, nossos talentos e nossas oportunidades, cármicas ou criadas, para alcançarmos mais sucesso, felicidade e paz.

Antes, no dia 9 de setembro, os representantes da Ordem Rosa Cruz estarão oferecendo palestra pública gratuita e entrevista coletiva à imprensa local, tanto para jornais, emissoras de rádio, assim como para o sites e blogs da cidade e região.

O que é a Ordem RosaCruz AMORC

AMORC é a sigla de Antiga e Mística Ordem da Rosa-Cruz. A Ordem Rosacruz AMORC é uma organização de caráter templário, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida.

O objetivo da Ordem Rosacruz AMORC é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo, visando alcançar a harmonia na vida, com saúde, felicidade e paz.

Para esse objetivo, a Ordem Rosacruz oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e a compreensão dos processos que determinam a mais alta realização humana.

Essa profunda e prática sabedoria, cuidadosamente preservada e desenvolvida pelas Escolas de Mistério Esotéricas, está à disposição de toda pessoa sincera, de mente aberta e motivação positiva e construtiva.

Nossa Ordem tem como lema “A mais ampla liberdade dentro da mais estrita tolerância”: isto quer dizer que não temos preconceitos de nenhuma espécie, nossos membros podem professar qualquer orientação religiosa, ou nenhuma, se o desejarem, apenas pedimos que atendam às leis de seus países, se estas atendem ao bem-estar de seu povo, e tudo julguem – inclusive nossos ensinamentos – de acordo com sua própria consciência interior.

Somos assim Livres-Pensadores, e esperamos que todos tenham seu espírito aberto ao novo, embora as “novidades” que trazemos já datem de mais de 3.368 anos!

O que torna a AMORC especial, segundo Cristian Bernard, atual Presidente Mundial da Ordem Rosacruz AMORC, é “tratar-se de uma Fraternidade aberta a homens e mulheres de todas as raças, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais e de todas as religiões”. “Há poucos movimentos tão abertos assim no mundo atual”.

“A AMORC perpetua um ensinamento escrito, que seus membros recebem em casa, e um ensinamento oral, para aqueles que desejarem frequentar um Organismo Afiliado à AMORC e participar de trabalhos coletivos”. “Esse ensinamento não é especulativo, mas prático”. “Seu objetivo é possibilitar que toda pessoa tenha um domínio melhor sobre sua própria vida”.

Missão : A Ordem Rosacruz AMORC é uma organização internacional, de caráter místico-filosófico, que tem por MISSÃO despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, e respeitando a liberdade individual, dentro da tradição e da Cultura Rosacruz.

Visão :

Inovar seus processos e formas de atuação

Ser uma organização reconhecida por suas ações no desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e do meio-ambiente

Crescer de forma sustentável, garantindo seu ponto de equilíbrio

Ser referência de atendimento fraternal

Valores :

Ética e Humanismo

Sinceridade de Propósitos

Liberdade de Pensamento e Crença

Espiritualidade e Ecologia

Espírito de Fraternidade

