Itaberaba realizará a 1ª Feira Agropecuária e Territorial da Agricultura Familiar e Festa do Abacaxi

Nos próximos dias 18 a 20, a cidade de Itaberaba estará sediando três grandes eventos simultâneos do agronegócio, no Parque de Exposição Agropecuária do Sindicato do Produtor Rural. Trata-se da 1ª Feira Agropecuária de Itaberaba e também 1ª Feira Territorial da Agricultura Familiar, além da esperada 1ª Festa do Abacaxi, a principal cultura agrícola que mudou a economia do município. Atividades de reforma e melhorias estruturais estão sendo promovidas pela Prefeitura Municipal, no Parque de Exposição situado na margem da BA-233 (Itaberaba-Ipirá).

Conforme o presidente do Sindicato Rural de Itaberaba, agrônomo Alfredo Bezerra de Oliveira Lima Filho, o pool de eventos se tornou possível “graças à parceria firmada pelo Sindicato Rural com a Prefeitura Municipal, na atual gestão liderada pelo jovem prefeito Ricardo Mascarenhas”.

Alfredo enfatiza que o evento contará com o apoio da Federação da Agricultura da Bahia – FAEB e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), entidade vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Durante os eventos o SENAR estará proporcionado uma série de palestras e cursos intensivos em Formação Profissional Rural e a Promoção Social, para jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.

1ª Festa do Abacaxi

A Feira acontecerá no terceiro domingo de agosto que, por lei municipal, é o Dia do Abacaxi no município e terá como objetivo fomentar o comércio de animais e da produção agrícola familiar de Itaberaba e do Território Piemonte do Paraguaçu que reúne, ainda, outros 13 municípios.

Segundo o secretário municipal de agricultura, industria, comércio e meio ambiente, Fabrício Martinez, o mês de agosto representa o auge da produção de abacaxi. Durante a Feira, haverá degustação de abacaxi e exposição de seus derivados como: bolos, tortas, abacaxi caramelizado e o desidratado produzido pela Cooperativa de Produtores do Abacaxi – Coopaita. Na oportunidade o Senar realizará uma palestra sobre a cultura do abacaxi.

Rodadas de negócios

Martinez destaca também a grande movimentação que trarão as duas feiras de gado e da agricultura familiar, motivando a exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, animais de qualidade genética, comercialização de produtos da agricultura familiar, além do artesanato.

Durante os três dias acontecerão grandes rodadas de negócios com a realização de mais um Leilão Balde Branco, no dia 19, com o desfile de animais dentro do parque de exposição, de aproximadamente 500 cabeças de bovinos, 200 cabeças de caprinos e ovinos, além de cerca 50 animais equinos, o que deve gerar negócios em torno de R$ 2.0 milhões.

A Prefeitura já deu incio à reforma do parque e seus pavilhões, prevendo-se a montagem dos estandes e recepção dos animais na sexta-feira, 18 de agosto, acompanhado pela inspeção da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).