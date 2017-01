ITABERABA E ITABELA DECIDEM O INTERMUNICIPAL NESTE DOMINGO

Neste domingo (8), o torcedor baiano conhecerá um novo campeão da maior competição do futebol amador do país. O título inédito será disputado entre as Seleções de Itaberaba e Itabela, que, na primeira rodada da final no Estádio da Primavera em Itaberaba, empataram por 0x0.

O duelo decisivo acontecerá em Itabela. Às 15h, as duas equipes entrarão em campo para duelar pelo troféu Liedson da Silva Muniz. Conforme as orientações da CBF, se o confronto terminar em empate sem gols, levará a decisão do título para os pênaltis.

Adversários fortes

As duas seleções revelaram competências e bom desempenho durante as diversas fases do campeonato, demonstrando força e garra no futebol. Os Itabelenses chegam à decisão com a melhor campanha. Em 17 jogos, foram 15 vitórias, um empate e uma derrota. Tudo isso em 46 pontos conquistados, com 48 gols marcados e apenas nove sofridos.

Já os itaberabenses, em 17 jogos, também venceram 15, empataram um e perderam um. Porém, marcaram 45 gols e sofreram sete.