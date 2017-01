Itaberaba é a campeã do intermunicipal, vencendo Itabela por 3×0

Num jogo tenso iniciado às 15h00 no Estádio Monzolão, sem iluminação, neste domingo (8/01) em Itabela, no extremo sul da Bahia, superlotado de torcedores, a Seleção de Itaberaba surpreendeu ao marcar 3×0 contra a seleção anfitriã, consagrando-se a campeã da maior competição do futebol amador do país. Logo no final da tarde o foguetório tomou conta de Itaberaba com os torcedores saindo às ruas em carreata animada por carros de som.

O primeiro gol aconteceu num lance de Lucas, logo veio o segundo no tiro de metas de Toninha, sendo consagrada a vitória com o 3º gol de Romário.

Com a vitória, a Seleção de Itaberaba recebeu no gramado itabelense, das mãos dos dirigentes da FBF, o troféu “LIEDSON DA SILVA MUNIZ”, em homenagem ao ex-jogador baiano, natural de Catú, foi uma revelação do Intermunicipal que conquistou títulos profissionais como Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Taça de Portugal, Supertaça de Portugal, Campeonato Português entre outros.

Campanha vitoriosa

Consagrada por uma das melhores campanhas que já realizou, a Seleção de Itaberaba montada pela nova direção da Liga Desportiva de Itaberaba (LDI) atravessou o Intermunicipal colecionando vitórias. Boa parte do mérito desta vitória é dedicada ao técnico Zé Carijé. O experiente treinador aplicou táticas de campo e as técnicas de defesa e ataque deram bons resultados. Durante o Intermunicipal a seleção itaberabense enfrentou 17 jogos, saindo vitorioso em 15, empatou um e perdeu apenas um jogo. No jogo final seus artilheiros marcaram 48 gols e, durante o campeonato sofreram apenas sete.