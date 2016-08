Itaberaba de luto despediu-se de Solon Ribeiro

Políticos de todas as correntes associaram-se à população itaberabense na despedida ao ex-prefeito, ex-vice-prefeito e ex-vereador Solon Ribeiro dos Santos, que morreu no domingo (21) em Itaberaba, vitima de infarto agudo do miocárdio. Aos 59 anos, Solon era advogado e tinha planos de concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2016. Filiado ao PDT, exercia a função de assessor parlamentar do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), que também compareceu ao féretro.

Solon passou por mal súbito em um restaurante da cidade, por volta das 20h, quando fazia uma refeição. Acudido por amigos foi levado para atendimento de emergência no Hospital da Chapada aonde já chegou enfartado.

Menor mandato de prefeito

Solon nasceu em Itaberaba no ano 1955, caçula de seis irmãos filhos do casal Seu Josias e a professora Cora Ribeiro. Na adolescência foi escoteiro, integrando as patrulhas do Grupo Escoteiro Raposo Tavares de Itaberaba (extinto). Entrou na política incentivado por seu irmão advogado e vereador Orman Ribeiro, que desistiu da reeleição e lançou Solon candidato a vereador quando este era estudante de direito, sendo eleito pelo MDB por um mandato de seis anos, de 1976 a 1982; Depois, foi eleito vice-prefeito pelo PMDB durante o primeiro mandato do prefeito Josenildo Miguel de Brito (1989 a 1992), reelegendo-se para o segundo mandato de vice-prefeito durante o segundo mandato do prefeito Linésio Bastos de Santana (1993 a 1996).

Nas eleições municipais de 2009 destacou-se como o mais forte candidato das oposições, e, diante da candidatura impugnada do candidato a prefeito João Almeida Mascarenhas Filho (PP), vencedor da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia deu posse a Solon Ribeiro, que exerceu pelo Partido Verde o mais curto mandato de executivo municipal da história do município, apenas cinco meses, de 1º Janeiro a 10 Junho, quando o atual prefeito conseguiu reverter a decisão do TRE, por medida cautelar julgada pelo Superior Tribunal Eleitoral.

Presenças

Solon, que atualmente integrava o PDT, sempre se manteve solteiro, sendo o caçula dentre os seis irmãos: Arnóbio, Edimar, Orman (falecido), Roberval e Herbem.

Centenas de amigos, ex-vereadores e os atuais, além de ex-prefeitos, estiveram presentes no velório ou acompanhando o enterro. Irmãos vieram de longe para acompanhar o féretro, cujo corpo foi velado na Câmara Municipal, tendo a Prefeitura decretado luto por dois dias. O prefeito João Filho acompanhou o enterro assim como o deputado estadual Marcelo Nilo, o ex-prefeito Antonio de Andrade Santos e dezenas de advogados, a exemplo de Tânia Fraga, presidente da Subseção da OAB de Itaberaba. O corpo foi enterrado no Cemitério da Saudade Eterna.