Irrigantes, prefeitos e o governo, unem-se na limpeza para melhorar a vazão do Rio Utinga

A operação desencadeada pelo Governo do Estado através do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, com apoio da guarnição da PM CIPE, que entre os dias 14 a 16, lacrou dezenas de bombas de captação para irrigação dos bananais de Utinga e Wagner, gerou intensa reação dos produtores, contando com o apoio dos prefeitos dos dois municípios produtores de banana. Na sexta e sábado da semana que passou, os prefeitos Joyuson Viera (Utinga) e Elter Bastos (Wagner), receberam em reuniões sucessivas os representantes dos irrigantes, que chegaram a encabeçar uma manifestação que seria realizada nesta segunda feira, 20, em frente à Governadoria, no CAB, em Salvador, com um caminhão carregado de bananas para distribuição gratuita. A manifestação foi abortada, já que o governo amenizou a intervenção do Inema e direcionou na desobstrução das águas do rio.

Limpeza do rio

Defensor da produção irrigada controlada, o prefeito Joyuson aponta vários fatores que afetam o rio, como uma comporta de fundo, que se encontra neutralizada pelo assoreamento e sem manutenção da CERB, na barragem da nascente em Cabeceira do Rio; dois canais laterais, que levam água por gravidade nas margens adjacentes; assoreamento ao longo do leito, espalhando águas pelas laterais que são retidas pelas taboas; e pontos onde o rio foi desviado para abastecer lagoas e reservatórios. “Tudo isso está causando a falta de água na foz, não é só culpa da irrigação”, salienta Joyuson. Ele conta que os irrigantes em audiência com o governador Rui Costa, no dia 13, pediram o apoio do INEMA para indicar os locais de intervenção e limpeza ao longo do rio.

Neste final de semana (sábado e domingo), conforme Rafael Anésio, secretário de agricultura de Utinga, chegou na cidade uma caçamba e um caminhão com muitas foices, facões, machados, pás, enxadas e ancinhos, fornecidos pelo Estado para apoiar os serviços de limpeza ao longo do Rio Utinga. “Mais de 100 homens são disponibilizados por irrigantes e voluntários que se dedicam ao trabalho de retirada das taboas e limpeza do leito”, informa o vice-prefeito de Utinga, Atila Karaoglan, que critica o ato do governo “que usou do caminho mais curto que é o de punir os irrigantes”. Por sua vez o prefeito Joyuson considera que interromper a cultura da banana, vai gerar uma “situação catastrófica” para os dois municípios, com milhares de desempregados.

Proposta dos Paiaiás

A comunidade Paiaiá, sediada na área da nascente do Rio Utinga, engajou-se na campanha dos produtores e irrigantes, tendo o Cacique Juvenal Paiaiá como seu representante, participando das reuniões e nos momentos de diálogo com o governo. Para o cacique “o Rio Utinga é o nosso objetivo histórico, a conservação e manejo da barragem, e a tentativa de recompor as matas ciliares”. Ele justifica que “mesmo como indígena, hoje vivemos em sociedade e não na floresta, por isso temos que consumir os produtos da sociedade moderna, por isso temos que partir para a racionalidade”.

O Cacique Paiaiá, ao defender o Rio Utinga, lembrou que esse é um rio diferenciado, com uma vazão histórica permanente, “não existe chuva que faça transbordar, nem seca que leve a secar”. Ele criticou “o maltrato do homem ao longo da história, tirando as matas ciliares, introdução de árvores que não características de seu ambiente”, alterando a vida do rio.

O cacique reconheceu que a cultura da bananeira consome mais água que outras agriculturas, mas disse que os agricultores são na maioria micros produtores. Como solução Juvenal Paiaiá propõe aso produtores “sentar com o governo para analisar quem é que está retirando mais do que é necessário e quais os que podem continuar irrigando”.

A grave crise hídrica que afeta a perenidade do rio Utinga, vem gerando imensos conflitos entre irrigantes do alto e baixo, somados a protestos da população que sofre com a falta dágua. A crise envolve o governo e exige estudos horológico da pequena bacia, aliado a definição de um plano de manejo das suas águas, neste momento em que o Estado não pode se equivocar nas tomadas de decisões, diante de um rio que, mesmo perene, não consegue mais alimentar o Rio Paraguaçu.