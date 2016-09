Inscritos no concurso da Prefeitura de Itaberaba aguardam devolução da taxa de inscrição

Após a suspensão do concurso público da Prefeitura Municipal de Itaberaba, não houve qualquer manifestação da gestão, quanto a devolução da taxa de inscrição. O concurso foi suspenso por uma decisão liminar proferida pela Vara da Fazenda Pública no mês de agosto.

Na ação ajuizada pelo Ministério Público contra o Município de Itaberaba e a Empresa Solução.Gov Consultoria em Gestão Pública, sustentou que nem todos os candidatos tiveram suas inscrições conrmadas antes da aplicação da prova. Destacou ainda que os cadernos de prova continham o brasão do Município de Tanquinho e não de Itaberaba e questionou o conteúdo da prova, dentre outras irregularidades. “Essas falhas violam os postulados da isonomia, impessoalidade, moralidade administrativa e eficiência, causando, consequentemente, a nulidade do concurso”, frisou na época a promotora Maria Anita Correa.

No entanto, não houve até o momento nenhuma decisão quanto à devolução da taxa de inscrição paga pelos candidatos, o que tem causado grande revolta “fazemos o sacrifício para pagar a nossa inscrição e o prefeito prejudica a quem estudou durante muito tempo. Queremos a nossa taxa de inscrição de volta” relata com indignação uma das inscritas no concurso. Quando a Justiça determinou a suspensão do concurso nº 002/2016, orientou que o Município não faça qualquer pagamento ligado ao certame à empresa Solução.Gov.

Fonte: Portal da Chapada noticias