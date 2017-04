Iniciadas as operações para implantação de moderna fábrica de cimento na Chapada Diamantina

Uma grande fábrica de cimento será implantada entre os municípios de Lajedinho e Ibiquera, na Chapada Diamantina, dentro de poucos anos. Para tanto, os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) da área a ser explorada, já foram concluídos e liberados pelo INEMA, cujo do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, já foi apresentado às autoridades dos dois municípios no final de março.

A CPX Brasil Mineração e Participações S.A. estará investindo mais de R$500 milhões no empreendimento, utilizando as mais sustentáveis tecnologias disponíveis no mundo, hoje aplicadas pelas novas fábricas na Europa e Estados Unidos. A fábrica terá capacidade de produção de 800 mil toneladas/ano de cimento de alta qualidade, que abastecerão as lojas de materiais de construção da Bahia e outros estados do Nordeste.

Conforme os representantes da CPX em visita aos municípios de Lajedinho e Ibiquera, a implantação da fábrica tem potencial para revitalizar a economia dessa região do semiárido, uma das mais carentes do estado da Bahia. Uma ampla gama de negócios serão impulsionados como, postos de gasolina, oficinas e borracharias para atender os caminhoneiros, assim como serviços de hotelaria, alimentação, segurança, uniformes etc. Isso sem falar no fortalecimento da construção civil na Bahia, que ainda precisam trazer cimento de outras regiões do país para garantir seu consumo. Estudos preliminares da CPX Baiana apontam também a existência de cerca de 8.000 lojas de material de construção e pequenas indústrias na Bahia e Sergipe, que devem beneficiar-se diretamente com um melhor atendimento na qualidade e na entrega do cimento, trazendo, desta forma, ganhos para toda a cadeia da construção até o cliente final.

Impacto ambiental

A localização da fábrica de cimento da CPX Baiana está definida para ser instalada em território do município de Lajedinho, nas proximidades da Gruta da Lapinha, na margem da BR-242, cuja área de entrono, pertencente ao município de Ibiquera, encontra-se o maior percentual das minas de calcário dolomítico geradores do cimento de alta qualidade.

Destacam os técnicos da CPX, que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) feito para a fábrica de Lajedinho é o mais detalhado levantamento socioambiental já realizado nesse trecho do semiárido. Contando com a participação de especialistas em plantas, animais, cavernas e arqueologia, a pesquisa comprovou que a área diretamente afetada (ADA) é bastante reduzida e limitada ao entorno da fábrica, já previamente degradada pela pecuária.

Quem passará pela rodovia sequer verá a fábrica ou a mina, que ficarão protegidas atrás de um morro e pela vegetação presente no entorno. Garantem os técnicos da CPX, que a unidade fabril não impactará na área de preservação. Isto também servirá como barreira natural ao som, preservando a qualidade de vida das populações mais próximas. No local não foram encontradas espécies ameaçadas. Nenhuma caverna será afetada pelo empreendimento. O estudo de cavernas foi completo, e inclusive já foi apresentado em um congresso de especialistas no assunto.

2.000 empregos

A nova fábrica de cimento deverá entrar em operação em até dois anos e meio após o início de suas obras. Durante o pico da fase de construção, podem ser gerados até dois mil empregos. Já na fase de operação, serão cerca de 200 empregos diretos e outros 600 indiretos. Para assegurar que o máximo possível das vagas sejam preenchidas por moradores dos municípios próximos ao empreendimento, a empresa formalizará parceria com o SENAI para qualificação e treinamento específicos.

O Relatório Rima já foi apresentado para representantes da população em oficinas realizadas em Lajedinho, Povoado de Simpatia, Ibiquera e Wagner. Nessas reuniões, que antecederam a Audiência Pública, os participantes puderam conhecer os detalhes do empreendimento e tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas.