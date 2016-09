Iniciadas as obras de construção da Estufa e Banco de Sementes da Ilha Cariangó

As ações embrionárias do Projeto Cariangó estão seguindo em ritmo progressivo e, na semana passada, desde o dia 22 de agosto, os dirigentes e voluntários da ONG Fundação Paraguaçu iniciaram os primeiros passos para a construção da Estufa e Banco Genético de Sementes do Semiárido, cujas instalações serão edificadas dentro da Ilha Cariangó, situada em meio ao lago do Açude Juracy Magalhães, que margeia o Bairro da Primavera/Jardim das Palmeiras.

Considerando a importância do projeto para o resgate do meio ambiente, diversos empreendedores estão apoiando com doações de material. Dois mil blocos foram doados pelo industrial cerâmico José Possidônio Sampaio, o popular Zé Rico, ex-prefeito de Iaçu e proprietário da Industria Cerâmica Paraguaçu – CEPAINCOL; enquanto uma caçamba de areia branca para reboco, foi doada pelo empresário José Antônio de Santana, da empresa Pedra Noventa, de Itaberaba. Muitos voluntários chegam junto apoiando, como os membros das famílias moradoras do Jardim das Palmeiras, Nelson e Jane, Seu Geu e Zélia, Pedrinho cadeirante e Lene, a presidente da Associação dos Pescadores e muitas outros jovens que ajudam voluntariamente.

Logística de barco

As obras seguem a orientação técnica do engo. civil José Ruy Cortes Cesar, presidente do Conselho Curador da ONG, que a cada dia navega no lago e inspeciona os serviços na ilha, cuja mão de obra é realizada pelo pedreiro João, auxiliado pelo pintor e pescador Jorge Mendonça. Todo material é depositado na beira do Cais, de onde o transporte é realizado através do barco do projeto, de 4,20m, em alumínio naval, dotado de motor de popa Pantaneiro, de 6.5cv, além de coletes salva-vidas e remos. Os serviços de transporte e manejo do barco ficaram aos cuidados do pescador Japão, morador da vizinhança do lago, que recebe as orientações do dirigente Josaniel Azevedo, coordenador de produção do projeto.

A edificação na ilha ocupa uma área em meio a uma pequena floresta de Algarobas, que se proliferou por toda área gerando um ambiente verde e frondoso, garantindo um clima agradável nos dias de sol intenso. Sob as algarobeiras serão construídas estufas e viveiros para a produção de mudas das espécies nativas, florais, ornamentais, frutíferas e arbóreas.