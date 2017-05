Iniciadas as discussões do Plano Plurianual de Ibiquera para os próximos quatro anos

O prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB) instalou na manhã da última terça-feira (23) o grupo de trabalho (GT) para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), para o período de 2018 a 2021, com o objetivo de adequar o planejamento das ações e investimentos municipais. Promovendo a abertura oficial do GT, o prefeito frisou a importância do planejamento como instrumento de organização da atual administração para os próximos quatro anos. “O PPA é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, ficando a cargo desta comissão promover o envolvimento da coletividade nas discussões do Plano Plurianual, para fazermos um projeto de governo que promova uma nova Ibiquera”, declarou.

“Temos que conversar com a sociedade, por meio dos conselhos municipais, para saber quais são as principais necessidades da população. A população está envelhecendo e temos que criar políticas públicas para os idosos e não deixar de cuidar das crianças, jovens e adultos”, destacou o prefeito Ivan.

Equipe PPA

A reunião no gabinete atraiu a participação dos secretários Edmundo Oliveira (Chefe de Gabinete) Elisângela da Invenção Souza Oliveira (educação), Dão de Abreu (cultura, esportes e turismo), Denise Mary Sá Teles (saúde) Geiza Line Oliveira da Silva (assistência social), passaram a compor o GT de elaboração do PPA. Neste primeiro momento foram debatidos os temas: Contextualização do município, Diretrizes e Cronograma de Elaboração e o PPA como Instrumento de Gestão e Sistema de Planejamento.

A coordenação dos trabalhos ficou a cargo da consultora Noilma Pacheco de Santana, da ITEC Contabilidade de Itaberaba, que através slides motivou o grupo sobre a metodologia para elaboração do PPA, destacando o uso de eficientes estratégias de trabalho, apontando para a necessidade de um Plano Plurianual realista.

“O PPA é um instrumento de planejamento que será praticado pela administração nos próximos anos. É importante que mostrem os pontos positivos e as fraquezas, e o que pode ser melhorado, de forma a que toda a programação orçamentária seja cumprida”, ponderou Noilma.