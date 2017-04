Informação de queda e impugnação do prefeito de Iaçu é falsa

TRE decidiu sobre coligação, porém o prefeito Adelson Oliveira (PPS) continua no cargo.

Noticias veiculadas em diversos sites da região, tem propagado a queda e a impugnação do Prefeito Adelson Oliveira (PPS). Porém, não existe qualquer decisão, nesse sentido. O que houve na verdade, foi um julgamento no TRE de um RECURSO ELEITORAL de N° 64-10.2016.6.05.0193, que pede a anulação da convenção do Partido Comunista Brasileiro (PC do B) que se coligou com a chapa do prefeito eleito.

O Juiz Fábio Alexandro Costa do TRE-BA, justifica em seu voto que pode ter existido fraude no processo de filiação do partido, conforme a seguir: ” Primeiramente, extrai-se do caderno de provas que votaram na convenção da grei em questão pessoas que estavam filiadas a outras agremiações, em algumas situações que participaram de duas convenções distintas, havendo assinado, inclusive, a ata de cada uma delas. Verifica-se da documentação trazida aos autos, outrossim, que votaram na aludida convenção pessoas que não atendiam ao tempo mínimo de 15 dias de filiação ao PC do B, requisito exigido pelo estatuto partidário, o que implicou um resultado ilegítimo da votação.”

No entanto o PCdoB em Iaçu não é dirigido pelo prefeito eleito, apenas se coligou com o PPS, que é o partido de Adelson. Inclusive no julgamento do TRE, não existe qualquer decisão para que impugne a candidatura ou a realização de uma nova eleição. A advogada Kelly Peixoto afirma que é necessário uma decisão transitada e julgada. E que a coligação já entrou com os embargos. Ela diz ainda, que a noticia de queda do prefeito Adelson é pura especulação da oposição “O Juiz de Iaçu deu favorável a Adelson. O procurador eleitoral deu parecer favorável a Adelson e vamos reverter essa decisão com os recursos judiciais necessários. Não existe qualquer julgamento anulando a eleição ou a impugnação de Adelson” afirma a advogada.

Na decisão do magistrado, o Juiz Fábio Alexandro Costa fica bem claro, que o pedido é apenas para anular a convenção do PC do B, confira abaixo:

Fonte: CEA