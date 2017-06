Incra realizará Audiência Pública em julho com os assentamentos de Boa Vista do Tupim

O superintendente do INCRA na Bahia, Giuseppe Serra Seca Vieira, atendendo convite formulado pelo vice prefeito e secretário de agricultura do município, Léo Satélite (PMDB) e o deputado estadual Pedro Tavares (PMDB), confirmou a realização de uma Audiência Pública com todos os assentamentos de Boa Vista do Tupim. A iniciativa previamente planejada com o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), deixou o executivo satisfeito. “Essa é uma boa ação do nosso parceiro e amigo Léo, pois existem muitas pendencias na gestão dos assentamentos que precisam ser solucionadas”, disse o prefeito Dinho Campos.

Conforme Léo Satélite, a Audiência Pública está agendada para o dia 21 de julho e, durante o evento serão abordados muitos temas de interesse dos assentados, como a infraestrutura e abastecimento de água dos assentamentos, preservação da área da reserva ambiental, processo de concessão de créditos aos beneficiários da reforma agrária por meio do Pronaf e o levantamento de outras demandas dos assentamentos.

O encontro com a Superintendência do INCRA em Salvador se deu no dia 14 passado, quando o secretário e o deputado estiveram acompanhados dos presidentes de algumas associações e Dona Vera Maria, coordenadora da secretaria de agricultura nos assentamentos. Empolgado com a agenda marcada pelo INCRA, Léo Satélite anuncia que “a futura Audiência Pública contará com a presença do superintendente e toda equipe técnica do INCRA, para ajudar nossos assentados na conquista de melhores condições de convivência com nosso Semiárido”.