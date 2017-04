Incra na Bahia cria o assentamento Lagoa da Serra, no Território de Identidade Velho Chico

Localizado às margens do Rio Paramirim, no município de Oliveira dos Brejinhos, o assentamento Lagoa da Serra foi criado pelo Incra na Bahia e tem capacidade para assentar 38 famílias em uma área com 2,6 mil hectares.

Com a portaria publicada na quinta-feira passada (23), o Lagoa da Serra é o primeiro assentamento criado pelo Incra na Bahia esse ano. Agora as famílias irão passar pelo processo de homologação no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra) para efetivação do registro no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Segundo o Perito Federal Agrário, Adelson Gomes, o assentamento será registrado no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir), para obtenção dos licenciamentos ambientais. “É necessário fazer essa regularização ambiental, antes de qualquer coisa. O Incra está montando uma equipe para cuidar disso o mais rápido possível”, frisa Gomes.

Potencialidades

O assentamento Lagoa da Serra tem aptidão para o cultivo de cereais e leguminosos a exemplo do feijão, milho e mandioca. A infraestrutura do imóvel permite, ainda, que trabalhadores criem ovinos e bovinos, pois em seu perímetro há cercas internas, bebedouros, currais e aguadas. Fonte Ascom/Incra/BA