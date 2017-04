Inauguradas, as novas instalações da delegacia garantem mais segurança para Utinga

Autoridades policiais civis, militares e muitas lideranças populares, foram recepcionadas pelo prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL) no final da tarde da sexta-feira, 17, quando foram inauguradas as novas instalações da Delegacia de Policia de Utinga. “As instalações antigas eram absurdamente deterioradas”, criticou o prefeito, A destacando a resolutividade da atual administração que, em apenas 20 dias, reformou e equipou a nova delegacia na Rua São José. O ato contou com a presença do delegado regional Geraldo Adolfo, coordenador da 12ª Coorpin de Itaberaba, que veio representando a SSP, além dos delegados Rogério Menezes (titular de Mundo Novo e substituto em Utinga), Meire Lúcia Macedo (titular de Nova Redenção e substituta de Wagner), Marcus Alessandro (plantonista da 12ª Coorpin e substituto de Boa Vista do Tupim), Maj. PM Freitas Filho representando o 11º Batalhão de Itaberaba, acompanhado pelo Maj. Carlos Augusto, comandante da RONDESP Chapada, sediada em Itaberaba e o Ten.PM Cerqueira, comandante da Cia PM Chapada.

Fim ao descaso com a segurança

A nova delegacia encera um ciclo de quatro anos negativos para a segurança no município, vez que as antigas instalações foram motivo de reportagem denúncia do jornal O Paraguaçu, sob o título “Desaparelhada e abandonada pela SSP, a Delegacia de Utinga funciona precariamente”. A matéria revelou que a antiga delegacia era a pior da Bahia, demonstrando a incapacidade do ex-prefeito Alberto Muniz (PSD), que durante seu mandato não firmou parceria com a SSP para melhorar as ações da Policia Civil. “Agora a nova delegacia totalmente reformada conta com novos equipamentos, Internet, ar-condicionado, dando condições para o trabalho dos agentes da civil e delegados, onde as pessoas serão atendidas dignamente”, citou o prefeito Joyuson informando que apesar das dificuldades que passa as contas públicas, conseguiu investir R$30.0 mil na obra em parceria com a SSP.

Base para Policia Militar

Em diálogo com nosso editor, jornalista Salvador Roger de Souza e o Maj. PM Freitas Filho, o prefeito Joyuson afirmou que a próxima meta da prefeitura, para ampliar a segurança no município, será a reforma e melhoria na antiga casa dos juízes para lá instalar a Cia Militar. “Nosso próximo projeto é entregar instalações decentes para a Policia Militar”.

Para tanto, o prefeito disse que estará agilizando junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, o retorno do imóvel para o controle e uso do município, já que não está sendo mais utilizada pelo TJ. “Há mais de 20 anos que esse imóvel está abandonado e sem uso – declarou o gestor municipal – e esperamos contar com o bom senso dos desembargadores do TJ, para que nossa Utinga alcance melhores condições para os serviços de segurança dos nossos cidadãos e toda a sociedade utinguense”. Afirmou o prefeito confiante.