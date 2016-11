Inauguração do Banco de Sementes da Caatinga coloca o Projeto Cariangó na dianteira da preservação ambiental

Diversas personalidades, ambientalistas e populares participaram na manhã de terça-feira, 25/10, da solenidade de inauguração do Banco Genético de Sementes do Bioma Caatinga, implantado pela ONG Fundação Paraguaçu, na Ilha Cariangó, no Açude Juracy Magalhães em Itaberaba. O Banco de Sementes é parte das ações do Projeto Cariangó idealizado pelo jornalista e ambientalista Salvador Roger Pereira de Souza, que tem por meta o plantio de 1.0 milhão de árvores, em cinco anos, para a recuperação de nascentes, áreas degradadas e a preservação do Rio Paraguaçu. O evento contou com

a presença do antropólogo David Fleischer, representante da Fundação Interamericana (IAF), que apoia a etapa inicial do Projeto Cariangó e o coordenador estadual de meio ambiente, Pablo Rabelo, que representou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

Missões Técnicas

A estrutura física do Banco de Sementes da Caatinga é composta por uma ampla sala para seleção, catalogação e armazenamento de sementes, um depósito de ferramentas e um WC. Com uma ampla varanda frontal o imóvel será equipado com móveis e equipamentos necessários à suas atividades. Otimista, o ambientalista Salvador Roger prevê que os equipamentos serão doados por empresários interessados na preservação ambiental.

O representante da SEMA, Pablo Rabelo, anunciou que o Banco de Sementes do Projeto Cariangó será integrado à rede de produção de sementes que envolve a secretaria do meio ambiente e as universidades, informando que estará articulando com o apoio do Diretor Murilo Figueredo, uma missão da SEMA para orientar a equipe técnica da Fundação Paraguaçu, na organização do Banco de Sementes inaugurado, além de cursos técnicos para a produção de mudas nativas.

Travessia a barco foi uma atração

O acesso até a Ilha Cariangó se deu através do barco a motor do projeto, que partia a cada 12 minutos, do cais construído em madeira, na margem do açude, na comunidade do Jardim das Palmeiras. Muitos visitantes e personalidades se divertiram com a travessia até as instalações do Banco de Sementes.

Na Ilha Cariangó, além do Banco de Sementes, serão instalados três Viveiros para produção de mudas das espécies nativas. Conforme o coordenador de produção, Josaniel Azevedo, cada viveiro produzirá 8 mil mudas a cada seis meses, prontas para o plantio nas áreas de reflorestamentos que serão definidas junto aos proprietários que respondem por passivos ambientais, ou em comunidades carentes que necessitam da recuperação de nascentes ameaçadas de extinção.