Impostos pagos pelos brasileiros este ano chegam a R$ 1,7 trilhão

Marca foi registrada pelo Impostômetro na manhã desta quarta-feira.

Em 2013, esse mesmo valor só foi alcançado no dia 31 de dezembro.

Do G1, em São Paulo

Impostômetro marca a arrecadação de R$ 1,7 trilhão por volta de 12h desta quarta-feira (Foto: Reprodução)

O valor pago pelos brasileiros em impostos federais, estaduais e municipais desde o início do ano alcançou R$ 1,7 trilhão por volta de 12h desta quarta-feira (17), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No ano passado, a marca foi alcançada 14 dias mais tarde, o que indica aumento da carga tributária.

O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital paulista.

Pelo portal www.impostometro.com.br, é possível descobrir o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado. Por exemplo, quantas cestas básicas é possível fornecer, quantos postos de saúde podem ser construídos. No portal também é possível levantar os valores que as populações de cada estado e município brasileiro pagaram em tributos.

“A arrecadação fiscal tem crescido mais lentamente devido à desaceleração da economia, à queda de lucro das empresas e à redução do ritmo do crescimento do consumo. O grande problema é que as despesas não só continuam crescendo como aumentaram nos últimos meses, agravando o desequilíbrio das contas publicas”, diz Rogério Amato, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).