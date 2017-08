Imagens de Drone revelam que muita coisa mudou na cidade de Ibiquera

“Nasce uma Nova Ibiquera”.

Esse slogan da atual administração municipal vem sendo sentida e experimentada por toda a população ibiquerense, que a cada dia vivencia com satisfação as novas ações e mudanças que são implementadas pela nova equipe administrativa da gestão liderada pelo prefeito Ivan Cláudio de Almeida (PMDB). Porém, nada tão forte para expressar essas mudanças do que um sobrevoou sobre a cidade como o fez, o Drone operado pelo fotografo Magno Miranda, durante o dia e a noite desta quinta-feira, 30.

As imagens aéreas capturadas revelam uma cidade limpa, com jardins bem cuidados, arborização urbana podada com cuidado, ruas sem esgotos a céu aberto, e, nas imagens noturnas, a revelação de um chão de estrelas, diante do banho de luz realizado recentemente pela Prefeitura, que levou claridade para todas as praças e artérias da cidade.

O levantamento fotográfico dá um testemunho e uma demonstração, da capacidade da atual gestão municipal, marcada pela criatividade e resolutividade, com a disposição de um gestor nativo da terra em fazer de fato, o nascer de uma nova Ibiquera.