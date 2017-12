II Mostra de Gado de Leite acontece de hoje e vai até dia 9 em Boa Vista do Tupim

O pátio da sede da Cooperativa COOPERTUPIM, na entrada da cidade de Boa Vista do Tupim, encontra-se bastante movimentada pela presença de produtores e criadores de gado leiteiro, participando da II Mostra de Gado de Leite, que acontece com o apoio da Secretaria de Agricultura do município e vários órgãos parceiros. O evento tem sua abertura nesta quinta-feira 7 e segue até o dia 9, gerando oportunidades de negócios e trocas de experiências, com muitas palestras e técnicas de manejo com gado leiteiro.

Na abertura às 09:00 horas da manhã, acontecerão palestras com o representante do Banco do Nordeste, que abordará sobre linhas de crédito para a agropecuária.

Consta na programação a presença dos palestrantes, João Alvin, experiente pecuarista e médico veterinário que tratará do manejo de gado leiteiro; Gerson França engenheiro ambiental que vai tratar do tema da sustentabilidade na produção rural; além de Graciana Ferreira, técnica em agropecuária que abordará sobre alternativas agrosilvopastoris..

Bacia leiteira

Participando do evento e apostando no crescimento da bacia leiteira no município, o perfeito Hélder Lopes Campos Dinho (PSDB), declara que “é nosso propósito realizar politicas públicas que possam fomentar as atividades produtivas, pois é dessa união entre setores privados e o incentivo público, que podemos assegurar o desenvolvimento social e econômico do nosso município”. Ao lado do prefeito no cumprimento das metas da produção rural, o secretário de agricultura e vice-prefeito, Leo Satélite, destaca que “com as ações positivas do nosso Governo da Reconstrução, Boa Vista do Tupim reconquistará sua posição de celeiro da produção agrícola, fortalecida pelo crescimento da Bacia Leiteira”.

O presidente da cooperativa, Laudelino de Andrade Marins Neto, salienta que o evento é uma vitrine que ajuda na formação da bacia leiteira. Ele apresenta aos produtores e visitantes o moderno Resfriador de Leite, que já está instalado na sede da Coopertupim, para captar, armazenar e conservar o leite dos produtores, para fins de comercialização.