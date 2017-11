IFBA instala extensão em Utinga, abrindo inscrições para cursos profissionalizantes

Os estudantes de conclusão do Ensino Médio do município de Utinga serão beneficiados com a oferta de importantes cursos nas áreas de tecnologias, que serão ministrados pelo Instituto Federal Baiano de Tecnologia – IFBA que, em parceria com a Prefeitura Municipal, firmará Termo de Cooperação Técnica para implantar os cursos de extensão na cidade. No último dia 5, ocorreu um encontro da direção do IFBA com os estudantes, quando o secretário municipal Guilherme de Cássio (educação) recebeu os dirigentes, Marco Antônio Góes (coordenador geral do Mediotec na Bahia) e Egnaldo Adorno Freitas (coordenador de extensão do Campus IFBA de Seabra). Eles anunciaram a instalação da extensão do IFBA e a abertura de inscrições para os cursos tecnológicos de Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Redes de Computadores, que serão instalados no Colégio Antônio Muniz.

Turmas de 50 alunos

Conforme esclarecimentos transmitidos por Egnaldo Freitas, as inscrições devem formar grupos de 50 alunos, prevendo-se a formação de duas turmas para cada modalidade de curso. As atividades dos cursos serão desenvolvidas em aulas presenciais por um dia da semana, acrescidas de aulas à distancia (EAD) no decorrer da semana.

Para ter acesso à inscrição o aluno precisa estar cursando o segundo ou terceiro ano, ou já ter concluído o segundo grau, habilitando-se ao final dos cursos a receber a certificação tecnológica do IFBA.

Segundo o professor Marco Antônio, “com a nova formação tecnológica os alunos serão capazes de fazer manutenção em computadores, bem como poderão desenvolver sistemas aplicativos.

Durante o encontro marcaram também presenças os diretores escolares do ensino de segundo grau, Moisés França, do Colégio Municipal Antônio Muniz e João Mario Sena, do Colégio Estadual Zenaide Barreto.