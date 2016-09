IF Baiano divulga Concursos com 65 vagas para Docentes e cargos Técnico-Administrativos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) divulgou dois editais de Concursos Públicos que objetivam o provimento de cargos de Professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico-Administrativos. Há oportunidades por meio do edital nº 69/2016 para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação (5); Economista (1); Engenheiro Eletricista (1); Médico Veterinário (2); Relações Públicas (1); Assistente em Administração (2); Revisor de texto Braile (10); Técnico em Alimentos e Laticínios (2); Técnico em Contabilidade (1) e Assistente de Aluno (1).

Já o Concurso nº 70/2016 dispõe de vagas para Professores das áreas de Música (13); Atendimento Educacional Especializado (14); Matemática (2); História (2); Língua Inglesa (2); Meio Ambiente (4) e Cooperativismo (2). Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital. As remunerações variam entre R$ 1.834,69 a R$ 9.114,67, para jornadas de 20h; 40h ou em regime de Dedicação Exclusiva. Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição no período de 23 de dezembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017, pelo site www.concursos.ifbaiano.edu.br, e efetuar o pagamento da taxa por meio de Guia de Recolhimento de União nos valores de R$ 60,00; R$ 80,00; R$ 100,00 ou R$ 150,00.

Os inscritos serão classificados por meio de Provas Objetivas, Discursivas e Desempenho Didático, conforme especificado em cada edital. A validade destes Concursos é de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período. Mais informações podem ser obtidas nos editais de abertura disponíveis em nosso site.

Fonte: PCI Concursos