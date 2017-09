IF Baiano abre 2.910 vagas para cursos técnicos gratuitos; inscrições vão até 9 de outubro

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu inscrições para cursos técnicos de nível médio. Os interessados têm até o dia 9 de outubro para fazer o cadastro. No total são 2.910 vagas, que serão distribuídas pelos 14 campi no interior do estado. As vagas são para áreas como recursos naturais, ciências agrárias, gestão, informação, infraestrutura, entre outras. Os cursos são gratuitos. As opções de cursos disponíveis de acordo com o campus estão disponíveis no site do IF Baiano.