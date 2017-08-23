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IEL divulga vagas de estágio para Feira de Santana e Itaberaba

Salvador do Paraguaçu 23 de agosto de 2017 / 10:44 Leave a comment

IEL divulgar vagas de emprego

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou as vagas de estágio para esta terça-feira (22) em Feira de Santana e Itaberaba. Há oportunidades para estudantes do ensino médio e superior. Os estudantes interessados deverão acessar o site do IEL, confirmar participação no processo e enviar comprovante de matrícula atualizado para o e-mail: ielselecaofeira@fieb.org.br.

Confira as vagas

ESTÁGIO PARA ENSINO MÉDIO
EMPRESA EM ITABERABA
CURSANDO DO 1º ANO- NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS (SEG A SEXTA) 08:00 ÀS 16:00HS
BOLSA AUXÍLIO R$ 400,00 + R$ 50,00 AUXÍLIO TRANSPORTE

ESTÁGIO LETRAS COM INGLÊS
EMPRESA EM FEIRA DE SANTANA
CURSANDO 3º AO 6º SEMESTRE – NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 12 HORAS SEMANAL – A COMBINAR
BOLSA AUXÍLIO R$ 330,00 +R$ 100,00 AUXÍLIO TRANSPORTE

ESTÁGIO ARQUITETURA
EMPRESA EM FEIRA DE SANTANA
CURSANDO 6º SEMESTRE – NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 07:00 ÁS 13:00HS SEGUNDA A SEXTA
BOLSA AUXÍLIO R$ 650,00 +R$ 70,00 AUXÍLIO TRANSPORTE

ESTÁGIO NUTRIÇÃO
EMPRESA EM FEIRA DE SANTANA
CURSANDO 6º SEMESTRE – NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 09:00 ÁS 15:00HS SEGUNDA A SEXTA
BOLSA AUXÍLIO R$ 400,00 +R$ 50,00 AUXÍLIO TRANSPORTE

ESTÁGIO ENSINO MÉDIO
CURSANDO 1º OU 2º ANO ENSINO MÉDIO
CARGA HORÁRIA: 08:00 ÁS 15:00HS
BOLSA AUXÍLIO R$250,00 + R$ 50,00 AUXÍLIO TRANSPORTE

Fonte: g1.globo.com – bahia

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Sobre Salvador do Paraguaçu

Salvador do Paraguaçu ou Salvador Roger Pereira de Souza, é jornalista editor fundador do periódico O Paraguaçu em circulação desde 1976. Solteiro (divorciado) é um ambientalista dedicado em defesa do Rio Paraguaçu. Para tanto criou a ONG Fundação Paraguaçu, com a qual promove o Projeto Cariangó, que tem por meta o plantio de 1.0 milhão de árvores nativas na região do médio Paraguaçu e Chapada Diamantina. O projeto conta com a participação de empreendedores, muitos voluntários e recebe apoio da Fundação Interamericana - IAF, que firmou o convênio BR-898 com a doação de U$49.0 mil dólares, em apoio a etapa inicial da meta de 1.0 milhão de árvores a serem plantadas em cinco anos. O ano inicial é 2016.

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