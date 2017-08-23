IEL divulga vagas de estágio para Feira de Santana e Itaberaba

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou as vagas de estágio para esta terça-feira (22) em Feira de Santana e Itaberaba. Há oportunidades para estudantes do ensino médio e superior. Os estudantes interessados deverão acessar o site do IEL, confirmar participação no processo e enviar comprovante de matrícula atualizado para o e-mail: ielselecaofeira@fieb.org.br.
Confira as vagas
ESTÁGIO PARA ENSINO MÉDIO
EMPRESA EM ITABERABA
CURSANDO DO 1º ANO- NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS (SEG A SEXTA) 08:00 ÀS 16:00HS
BOLSA AUXÍLIO R$ 400,00 + R$ 50,00 AUXÍLIO TRANSPORTE
ESTÁGIO LETRAS COM INGLÊS
EMPRESA EM FEIRA DE SANTANA
CURSANDO 3º AO 6º SEMESTRE – NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 12 HORAS SEMANAL – A COMBINAR
BOLSA AUXÍLIO R$ 330,00 +R$ 100,00 AUXÍLIO TRANSPORTE
ESTÁGIO ARQUITETURA
EMPRESA EM FEIRA DE SANTANA
CURSANDO 6º SEMESTRE – NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 07:00 ÁS 13:00HS SEGUNDA A SEXTA
BOLSA AUXÍLIO R$ 650,00 +R$ 70,00 AUXÍLIO TRANSPORTE
ESTÁGIO NUTRIÇÃO
EMPRESA EM FEIRA DE SANTANA
CURSANDO 6º SEMESTRE – NOTURNO
CARGA HORÁRIA: 09:00 ÁS 15:00HS SEGUNDA A SEXTA
BOLSA AUXÍLIO R$ 400,00 +R$ 50,00 AUXÍLIO TRANSPORTE
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO
CURSANDO 1º OU 2º ANO ENSINO MÉDIO
CARGA HORÁRIA: 08:00 ÁS 15:00HS
BOLSA AUXÍLIO R$250,00 + R$ 50,00 AUXÍLIO TRANSPORTE
Fonte: g1.globo.com – bahia