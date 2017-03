Ibiquera vibrou com as alegrias e o sucesso do Carnaval de Caretas

A população ibiquerense e visitantes formaram uma alegre multidão de foliões e caretas, nesta terça-feira, 28, do Carnaval de Caretas de Ibiquera, em plena Chapada Diamantina. Todos brincaram atrás do Trio Elétrico Fantasmão, tomando conta da Av. Marechal Deodoro e a Praça São José. Animados pela cantora Camila Santiago e Banda, sobre o trio, a galera se esbaldou na folia com muita alegria e empolgação. Além das centenas de caretas, a folia contou com a participação dos bonecões e as meninas pernas-de-pau, do artista e bonequeiro convidado Claudio Cruz.

Muito animado com o sucesso do evento, o prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB) caiu na brincadeira fantasiado de careta. Muitos olhavam pra ver se descobria qual das caretas era o prefeito da cidade, mas a revelação só veio ao final da festa, quando Ivan se identificou sob os aplausos da multidão.

Atento aos detalhes o secretário de cultura, cantor e compositor Dão de Abreu, dedicou-se o tempo todo aos cuidados da festa, auxiliado pela diretora de esportes, Elaine e demais secretários municipais.

O Baile a Fantasias

Um dos pontos altos da folia foi o Baile a Fantasias, que atraiu muitos foliões fantasiados no Clube Cultural. A animação do baile ficou a cargo do pioneiro carnavalesco, Didi do Cavaquinho e sua Banda de Marchinhas, que vieram de Itaberaba para animar a noitada daquela segunda-feira. Foi quando o primeiro folião, o prefeito Ivan Almeida, caiu no frevo com sua esposa e 1ª Dama Simone, trajados de havaianos.

O vice-prefeito Teva do Sindicato, o ex-prefeito e atual chefe de gabinete, Edmundo, o ex-prefeito Miguel Abreu e a enfermeira Danusa, marcaram presenças curtindo as damas e cavaleiros fantasiados. Em meio aos convidados, a presença de um Mexicano vestido a caráter, que todos queriam saber quem era. Apreciador dos bons carnavais, o mexicano era o jornalista Salvador Roger, que animou o salão proclamando “arriba muchacho!”.

O baile entrou pela madrugada com muita paz e harmonia sob o ritmo e vocal de Dilon Metais. Durante a festa os foliões comentaram entre si, “que desta vez o município vai pra frente”, pois o prefeito Ivan levantou a alegria e a esperança do povo ibiquerense.