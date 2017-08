Ibiquera realizará a IV Conferência Municipal de Saúde nesta sexta e sábado

A população de Ibiquera, tanto da cidade quanto da zona rural, está sendo mobilizada para participar da IV Conferência Municipal de Saúde que está sendo preparada pela Secretaria Municipal de Saúde, para acontecer nos dias 21 e 22, próxima sexta-feira e sábado, quanto todos vão analisar e discutir o tema: “A Saúde que encontramos e a Saúde que queremos”.

A abertura da Conferencia se dará nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no auditório da Câmara Municipal, na Praça São José, sendo esperada a presença do prefeito Ivan Cláudio de Almeida, que esta semana esteve percorrendo os gabinetes do Governo do Estado na capital baiana, em busca de novos investimentos para o município.

Programação do dia 21

A solenidade de abertura acontecerá na Câmara Municipal de Ibiquera, a partir das 19h, com Recepção de boas-vindas!

19:30h – Apresentações Culturais e às 19:50h se dará a Abertura Oficial, com o canto do Hino Nacional e Hino de Ibiquera;

20h10 – Palestra Magna: “ A Saúde que encontramos e a Saúde que queremos”, pronunciada pela administradora de saúde, Denize Mary Sá Teles;

Em seguida a plenária ouvirá os pronunciamentos dos seguintes representantes: Verena Miranda de Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde – CMS; Fabrícia Araújo, gestora da Secretaria Municipal de Saúde – SMS; vereador Josafá Barreto Almeida (PSDB), presidente da Câmara de Vereadores; Dr. Edy Gomes, diretor do Núcleo Regional de Saúde de Itaberaba; e finalizando, as saudações de boas vindas do Gestor Municipal, Dr. Ivan Cláudio de Almeida (PMDB). 21h – ENCERRAMENTO

Programação do dia 22

A Conferência terá seus trabalhos de equipe instalados durante o sábado, na Escola Municipal Deputado Luís Eduardo Magalhães, sendo a Abertura às 08h da manhã, com os serviços de Coffee Break e Credenciamento.

Os trabalhos se instalam às 09:30h, com a Leitura e aprovação do Regimento Interno. Ás 10h – MESA REDONDA: para discussão dos Eixos. 11h – Instruções para atividade em equipes, quando os participantes serão divididos em diversos grupos para discutir os seguintes eixos temáticos:

EIXO I – Vigilância, Proteção e Promoção da Saúde; EIXO II – Atenção Integral à Saúde; EIXO III – Inclusão Social; EIXO IV – Gestão do Trabalho, Educação na Saúde; EIXO V – Planejamento, gestão de recursos e instrumentos de gestão; EIXO V – Participação e Controle Social; EIXO VII – Rede e Processo Regulatório em Saúde; EIXO VIII – Assistência Farmacêutica.

A partir das 11:30h se dará o Intervalo para o Almoço e pela tarde, às 13h, serão retomadas as atividades dos grupos para finalizar as decisões de cada eixo temático.

Às 15h acontecerá a Plenária Final com apresentação e aprovação das propostas da Conferência. Às 16:30h se dará o Encerramento com serviços de Coffee Break.