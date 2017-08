Ibiquera prepara a Festa da Gruta da Lapinha e a Grande Festa dos Vaqueiros

O mês de agosto será marcante para Ibiquera, na chapada Diamantina, pois o município conviverá com três grandes momentos da sua história politica, econômica, cultural e religiosa. Além de comemorar no dia 20, a data dos seus 59 anos de emancipação politica e administrativa, a cidade estará convivendo com dois eventos tradicionais da sua cultura e religiosidade populares: a Festa da Gruta da Lapinha e a tradicional Festa dos Vaqueiros.

Durante a semana passada e nesta, as equipes de técnicos e secretários da Administração Nasce Uma Nova Ibiquera, estão em sucessivas reuniões de planejamento para organizar os detalhes de todos os momentos festivos. A programação que está sendo montada tem por tema “Nossa História, Nossa Gente e Nossos Encantos”.

Festa da Gruta da Lapinha

A Festa e Romaria da Gruta da Lapinha, acontecerá no próximo domingo, 6, com celebração de Missa Campal que atrairá a presença de romeiros de toda a Chapada Diamantina e regiões da Bahia, além de muitos turistas e visitantes. Mas, desde o sábado, será intensa a movimentação e visitação aos grandes salões da maior caverna da região diamantífera da Bahia, onde romeiros têm depositado os ex-votos, realizando preces e recebido as bênçãos.

Uma missa será celebrada sob o imponente arco de entrada da gruta, onde estão entronizadas antigas imagens de santos e ex-votos dos romeiros, em agradecimento às graças alcançadas nas suas preces. Tudo isso num ambiente animado uma Feira Chique e por shows musicais de cantores regionais patrocinados pela Prefeitura de Ibiquera.

19ª Festa dos Vaqueiros

A Grande Festa dos Vaqueiros acontecerá no domingo, dia 20, como parre integrante da Semana da Cidade que inicia no dia 14. No dia 18 se instalará a Feira da Cidadania, na Praça São José, com a participação do programa Prefeitura Itinerante que atuará na sede. No dia 19 acontecerá o Desfile Cívico com a participação das escolas, órgãos públicos e entidades comunitárias. Neste dia um bolo gigante será ofertado para ser saboreado por toda população e convidados.

Na noite do sábado 19, haverá grandes espetáculos musicais, cuja grade será apresentada em breve pelo prefeito Ivan Cláudio de Almeida(PMDB), um entusiasta do resgate cultural, social e econômico do município. O chefe de gabinete e ex-prefeito Edmundo Oliveira, os vaqueiros Josias de Maçu, Branco de Pedro, Zé Luis de Zé Totó e outros parceiros, cuidam da organização da festança da vaqueirama.

21ª Corrida Rústica

A prática esportiva e de atletismo será também parte das efemérides do município, sendo prevista a 21ª Corrida Rustica de Ibiquera, que homenageará os melhores corredores da cidade e região, disputando os prêmios patrocinados pela prefeitura. As inscrições estão abertas podendo os atletas ligarem para os fones da Prefeitura: 75.3328-2287 e 75.3328-2131, para falar com os coordenadores Elânia Alves (diretora de esportes), Gilvan Mendes de Oliveira e Gidival Ferreira, que cuidam dos detalhes da prova.

Haverão dois torneios de futebol de salão e um amistoso de futebol de campo, sob a coordenação de João Antônio, Juti, Treiteiro e Roberto Macarrão, que ajudarão na organização dos certames.