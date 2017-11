Ibiquera instala o Núcleo Municipal de Alfabetização e Letramento para cumprir metas redução do analfabetismo

Uma iniciativa da Secretária Municipal de Educação do município de Ibiquera vai assegurar o cumprimento das metas do PACTO pela Educação, que prevê zerar o analfabetismo. No decorrer desta semana a secretária de educação, Elly Invenção, apresentou para os professores e gestores educacionais, o Núcleo de Estudos em Alfabetização e Letramento – NALFA, que nasce norteado pelas políticas públicas de erradicação do analfabetismo.

”O Nalfa tem o objetivo de fortalecer as políticas em alfabetização na nossa rede de ensino, uma vez que, estruturamos as diretrizes para garantir ao professor a formação continuada, que entendemos ser de suma importância para a rede municipal”. Ela ressaltou que o Nalfa não é um programa de governo, mas de estado, o que garante a sua permanência independente do período administrativo da prefeitura. “É o caminho para uma educação mais democrática”, declarou a Secretária Elly Invenção.

O NALFA tem como objetivo discutir, planejar, executar, acompanhar e monitorar ações que versam sobre as políticas de alfabetização na Rede municipal de Ensino, no intuito de garantir os direitos de aprendizagem de todos os alunos inseridos no Ciclo de Alfabetização.

A secretaria esclareceu para o prefeito Ivan Cláudio de Almeida (PMDB), que a criação do NALFA foi pautada nos documentos legais que norteiam a alfabetização, como o PNE e PEE-BA, o PME/2015, que acrescentam as propostas do PACTO e PNAIC como direcionamento para as práticas em alfabetização. Esse contexto legal prevê que ambos têm como objetivo alfabetizar todas as crianças até os 08 (oito) anos de idade garantindo-lhes os direitos de aprendizagem e acesso aso bons níveis da educação. Com esta ação, o município dará passos para o cumprimento da Meta 5 do Plano Municipal de Educação – PME.

Participaram do encontro de instalação, as coordenadoras Romilda dos Santos (pedagógica), Márcia Ângela Gonçalves de Souza (local ), Tamara Arruda (escolas), além da diretora Ângela Batista Jesus e todos os professores alfabetizadores do município.