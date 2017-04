Ibiquera inova levando serviços de saúde e assistência social com o Programa Prefeitura em Movimento

A população de Ibiquera, na Chapada Diamantina, está entusiasmada com as ações inovadoras que estão sendo realizadas pela atual administração do prefeito Ivan Cláudio de Almeida (PMDB). Pela primeira vez na história do município os serviços de saúde e assistência social, estão chegando em todos os recantos do município. Seu José, um agricultor familiar do Assentamento Floresta, com 80 anos, que nunca fez um exame de laboratório, ficou surpreso com a novidade; “Que coisa boa a gente ser atendido perto da nossa casa – disse emocionado – eu nunca vi isso desde quando me entendi por gente em Ibiquera”.

O Programa A Prefeitura em Movimento, criado pelo prefeito Ivan Almeida, iniciou suas atividades na terça-feira, 21, visitando o Assentamento Floresta, onde a maioria da população, dentre mulheres, trabalhadores, anciões, jovens e crianças, foram beneficiados com diversos serviços. “Nossa preocupação é levar mais saúde e assistência Social aos quatro cantos da zona rural, garantindo qualidade de vida para a população”, disse o prefeito Ivan.

Serviços médicos

Foram prestados os serviços de verificação de pressão arterial e glicemia, distribuição de medicamentos por receita médica, atualização de vacinas, além do atendimento médico e de enfermagem.

A equipe do programa foi composta pela médica Maria Paula, as enfermeiras Danusa Pinto e Verena, a secretária e assistente social Geisa Line Oliveira , a agente comunitária de saúde Mariana, técnica de enfermagem Clarice e a voluntária Rejane Almeida, que prestaram atendimento ao povo. “Foi uma felicidade para todos nós, vermos e sentirmos a alegria estampada nos olhos e semblantes das pessoas atendidas”, confessou a voluntária Rejane, irmã do prefeito.