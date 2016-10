Ibiquera, Iaçu e Marcionílio Souza levam nota zero no ranking da transparência do MPF

O Ministério Público Federal (MPF) revela, através do Ranking Nacional da Transparência, que na Bahia 35 municípios receberam nota zero, e na Chapada Diamantina, esse péssimo destaque coube às prefeituras de Ibiquera, Iaçu e Marcionílio Souza, isto porque os administradores não mantém um site que garanta a liberdade de informações sobre as contas públicas, para livre acesso de qualquer cidadão.

O Ranking Nacional da Transparência do MPF aponta os municípios e estados que tiveram avanços ou retrocesso no cumprimento da lei de acesso à informação do ano passado para cá. Segundo o estudo, em um cenário geral, o nível de transparência de estados e municípios brasileiros aumentou cerca de 31% em seis meses, a partir da atuação coordenada do MPF em todo o país. Foram avaliados portais de 5.567 municípios, 26 estados e o Distrito Federal. O Índice Nacional de Transparência subiu de 3,92, em 2015, para 5,15, em 2016. A promotoria ressalta que estados e municípios que ainda descumprem as leis de transparência serão acionados judicialmente.

Piores cidades

Na Bahia, segundo consulta feita por nossa reportagem aos dados do MPF, 35 cidades tiveram nota zero no ranking da transparência, são elas: 1. BARRO ALTO-BA; 2. BIRITINGA-BA; 3. BREJÕES-BA; 4. CAETITÉ-BA; 5. CANARANA-BA; 6. CANDEAL-BA; 7. CATU-BA; 8. DOM MACEDO COSTA-BA; 9. ÉRICO CARDOSO-BA; 10. FORMOSA DO RIO PRETO-BA

11. GONGOGI-BA; 12. IAÇU-BA; 13. IBIQUERA-BA; 14. IPIAÚ-BA; 15. ITAPETINGA-BA; 16. ITIÚBA-BA; 17. IUIÚ-BA

18. JABORANDI-BA; 19. JUSSARA-BA; 20. LAGOA REAL-BA; 21. MANOEL VITORINO-BA; 22. MARCIONÍLIO SOUZA-BA; 23. MEDEIROS NETO-BA; 24. NOVO HORIZONTE-BA; 25. PARAMIRIM-BA; 26. PÉ DE SERRA-BA; 27. POJUCA-BA; 28. RIBEIRA DO AMPARO-BA; 29. RIO DO PIRES-BA; 30. SANTALUZ-BA; 31. SÃO DOMINGOS-BA; 32. SÃO JOSÉ DO JACUÍPE-BA; 33. SERRA DO RAMALHO-BA; 34. VÁRZEA NOVA-BA; 35. WANDERLEY-BA.

No extremo, estão vinte municípios destacados pelo MPF como exemplos de transparência dos dados da administração pública. Entre as 27 capitais no país, Salvador ocupa a 11ª colocação com nota 9,10. Veja o ranking das melhores cidades colocadas na Bahia e no Brasil acessando: http://www.rankingdatransparencia.mpf.mp.br