Ibiquera ganha novo colorido nas ruas e vila cenográfica para os festejos juninos

O colorido das bandeirolas já estão embelezando as ruas da cidade de Ibiquera que se prepara para a Festa de São João. Todas as secretarias estão envolvidas na montagem do evento que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de junho, quando a população vivenciará uma festa nordestina ao estilo tradicional. A programação promete a presença dos principais sanfoneiros, zabumbeiros, violeiros e a moda de viola do município, além das atrações regionais que serão contratadas pela Prefeitura.

“Apesar das dificuldades que nosso município enfrenta, não podemos deixar de oferecer ao nosso povo as comemorações juninas, que é uma tradição da nossa gente”, salienta o prefeito Ivan Cláudio de Almeida (PMDB), acrescentando que “a maior animação vem do coração do nosso povo, numa festa simples que será animada por nossos tradicionais forrozeiros”.

Cidade enfeitada

O circuito do forró será na Praça São José, onde já está sendo montada uma vila cenográfica com casebres montados com taipa e cobertura de palha, simbolizando uma pequena e animada comunidade rural. Muitos trabalhadores da prefeitura, secretários e voluntários estão envolvidos na montagem da festa. A população ibiquerense que sempre comemorou o São João de porta em porta, já está decorando suas casas com bandeirolas ou colocando cortinas e adereços nas janelas, para dar as boas vindas aos familiares e visitantes, que nestes dias de festejos chegam de longe para viver a festa em família.

Para organizar a festa estão envolvidos os secretários Dão de Abreu (cultura, esportes e lazer), Elisangela (educação), Elson (obras e infraestrutura), Geisa (assistência social) e Waldismá Abreu da diretoria de transportes, que cuidam dos preparativos e dos detalhes, enquanto a Secretaria de Saúde vai dar plantões nas emergências, para que o povo sinta o prazer de viver uma Nova Ibiquera, mais produtiva e feliz.