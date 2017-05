Ibiquera ficou emocionada com a comemoração pública do Dia das Mães, pela primeira vez em sua história

A festa em homenagem ao Dia das Mães em Ibiquera, na noite desta quinta-feira, teve um sabor de novidade e ineditismo. Pela primeira vez na historia do município, as mães ibiquerenses foram homenageadas em praça pública, durante um evento que somou muitas emoções e alegrias, diante da distribuição de brindes sorteados, botões de rosas e presentes para as mães. O evento foi marcado pela alegria do desfile das mamães-avós, senhoras com idades de 50 a 82 anos, que desfilaram no tapete amarelo da praça, sob os aplausos e saudações animadas das crianças, filhos, netos e tantas mães e pais envolvidos na multidão.

“As nossas mães ibiquerenses merecem esta homenagem, pois vêm delas a coragem para a luta e essa disposição que todos nós temos de fazer o bem”, disse o prefeito Ivan Claudio de Almeida, tendo ao seu lado sua mãe sexagenária Izabel, ex-vereadora do município por dois mandatos.

Rainha Mãe

Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social o evento lotou a Praça São José, onde a prefeitura montou um palanque e centenas de cadeiras formando uma plenária aberta. O animado desfile das mães da melhor idade, deixou o público boquiaberto, sempre aplaudindo, sendo escolhida pelo júri a mãe-avó, Zilda Nascimento Araújo, como a Rainha das Mães ibiquerenses. Em 2º Lugar foi aclamada Dona Maria Batista dos Santos e a 3ª colocada Dona Vandira Lima Silva, que receberam faixas de princesas mães.

A homenagem às mães contou com as coreografias dos adolescentes do Nuca (Núcleo de Cidadania dos adolescentes ), o coral do Nuca com a cantora Izamara Maroca, além da participação das crianças do município declamando poemas e cantando para as mamães. A noitada teve ainda o show de voz e violão do cantor ibiquerense, Dão de Abreu, que atua como secretario de cultura.

Desfile e presentes

O desfile das mães-avós somou 14 candidatas que integram o Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referencia em Assistência Social). Lá estavam desfilando elegantes e bem penteadas, Maria Gorete Santos Silva, 50 anos, Áurea Ferreira, 71; Dalva Alves, 62; Delzuita Sena, 62; Edelzuita Souza, 66; Eunice Sena, 60; Ivete Sena, 65; Joventina Alves, 66; Maria Batista, 59; Maria de Lourdes Bastos, 65; Valdeci Laurinda dos Santos, 54; Valdelice Brás, 68; Valdira Lima, 82; Zilda Nascimento, 62 e Carmem Leal, 59; Conforme a secretária Geiza Line Oliveira da Silva, “buscamos elevar a autoestima destas queridas mulheres mamães, em uma data tão especial para todos nós”.

No encerramento o prefeito Ivan Almeida cortou um grande bolo para as mães, sendo auxiliado pela 1ª Dama Simone Almeida, na distribuição de brindes e presentes para as mães.