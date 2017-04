Ibiquera abriu ano letivo cumprindo rigorosamente o calendário escolar

O planejamento do ano letivo estabelecido pelo prefeito Ivan Almeida (PMDB) em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, assegurou que o ano letivo de Ibiquera tivesse início dentro do calendário escolar estabelecido pelo MEC. Iniciadas as aulas na rede escolar no dia 6/2, até a jornada pedagógica foi, também, realizada dentro do prazo oficial, nos dias 1 a 3 deste mês. “Vamos construir uma nova Ibiquera ancorados na grande força da educação”, afirmou o prefeito Ivan, considerando que é através da educação e do conhecimento, “que haveremos de libertar nosso povo, garantindo para nossa juventude a capacidade de transformar este município para melhor”. O prefeito salientou que em sua administração, a educação terá prioridade máxima, sem esquecer dos demais setores como saúde e geração de renda. “Tudo depende da educação. por isso temos que iniciar o ensino o mais sedo possível, apesar das grandes dificuldades que afetam o nosso município ibiquerense”, revelou o jovem advogado Ivan.

Equipe animada

Durante a jornada pedagógica ancorada no tema “Repensando práticas e saberes por uma educação de qualidade”, os professores, dirigentes escolares e muitos familiares, vivenciaram momentos de muita empolgação durante a abertura no auditório do Colégio Modelo. O evento contou com a presença do prefeito Ivan Almeida, o vice-prefeito Teva do Sindicato, presidente da Câmara Josafá e a bancada de vereadores, além dos secretários.

Coordenada pela educadora Elisângela da Invenção Souza Oliveira, a jornada reuniu os 80 professores da rede, 4 coordenadores pedagógicos, dois supervisores de ensino, os diretores escolares e auxiliares da educação. Até as merendeiras e vigilantes estavam lá.

A rede municipal é uma das bem menores da Bahia, abrangendo apenas 852 alunos, distribuídos por três escolas urbanas e cinco na zona rural.