Iaçu tem novo nome para eleições 2016

O presidente do PP (Partido Progressista) de Iaçu, Magno Flôr, vem despontando como uma surpresa entre os principais cotados para uma possível candidatura ao cargo executivo da Prefeitura no município. Conhecido por seu espírito de liderança, Magno tem participado do processo de união que permeia os diversos partidos e grupos de oposição ao governo atual da cidade de Iaçu.

Com um currículo vasto, Magno Flôr, ex-padre, professor universitário e atual gestor administrativo-financeiro da EMBASA (Regional de Itaberaba), vêm conquistando a preferência do eleitorado iaçuense que vê no pré-candidato uma nova maneira de fazer política, de forma inteligente, apresentando projetos factíveis e buscando alianças com os diversos setores da sociedade.

Magno Flôr também já demonstrou que possui apoios significativos em seu Partido e fora dele, quando em uma reunião do PP ocorrida em março deste ano, levou à Iaçu o Deputado Estadual Luiz Augusto (PP), o Prefeito de Itaberaba João Almeida Mascarenhas Filho (PP), a Secretária de Governo de Itaberaba Marigilza Mascarenhas (PT do B), a Professora Railda Santana, e o Vereador de Marcionílio Souza Arlekson Ramos (PC do B). Também estiveram presentes outras lideranças e pré-candidatos locais que comungam da ideia de união e pensam em formação de representação única das oposições para o pleito 2016, a exemplo do ex-prefeito Macarrão (PSD), o ex-vice-prefeito Carlos D’Almeida, Micherlanne Ferraz (PT), Eduardo Nascimento (PT) e Kito (PRTB).

O Partido Progressista em Iaçu, liderado por Magno, também conta com uma atuante equipe que compõe a Comissão Provisória e se reúne periodicamente organizando encontros, reuniões, visitas em toda cidade e zona rural, dentre outras atividades sociais. Também fazem parte da equipe os pré-candidatos a vereador Evando da Pizzaria, Adriano Dilurido, Nilton das Cabras e outros que ainda estão em fase de decisão, porém já devidamente credenciados a disputar cargo eletivo.

Cresce o número de adesões ao projeto e Magno Flôr se sente cada dia mais encorajado com o apoio e as palavras de incentivo, principalmente da juventude e de pessoas do povo, como Seu Antonio (Comunidade dos Morros) que diz: “seja como candidato a Prefeito, a Vice ou a Vereador, nós precisamos de Magno pra melhorar a vida de nosso povo do campo e da cidade! Esse é o homem!”, exclamou seu Antonio.