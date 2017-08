Iaçu ganha obras de saneamento básico com investimentos em torno de R$25 milhões

A cidade de Iaçu, margeada em toda sua extensão urbana pelo Rio Paraguaçu, acaba de conquistar junto ao governo federal, as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário que absorverá investimentos na ordem de R$24.668.897,82. O projeto que estava encalhado desde 2009, desenvolvido e reivindicado pela primeira administração do prefeito Adelson Souza de Oliveira (PPS), veio sair agora do papel para a execução, por força das intervenções do atual executivo iaçuense junto às esferas dos governos federal e estadual. “Foi preciso a interferência dos nossos deputados Luís Augusto (estadual – PP) e Artur Oliveira Maia (federal – PPS), destravando o projeto, que será executado através da EMBASA”, informou o prefeito Adelson Oliveira entusiasmado com a liberação da obra.

Fim dos esgotos no rio

O grande efeito da obra de saneamento da cidade de Iaçu será a despoluição das águas do Rio Paraguaçu, que abastece toda região, além do Recôncavo, Feira de Santana e Salvador. Conforme o engenheiro Cícero, secretário de obras e infraestrutura, “existem mais de 30 pontos de esgotos que são lançados diariamente sobre o Rio Paraguaçu e que, em breves dias, estarão canalizados despoluindo as suas águas”. Ao passar as informações sobre a obra o prefeito afirmou empolgado: “Finalmente nossa Iaçu deixará de ser poluidora do nosso grandioso Rio Paraguaçu”, comemorou.

Geração de empregos

A obra sob a responsabilidade da Embasa será executada pela Construtora SZ, vencedora da licitação realizada em junho. Para dar inicio aos trabalhos a empresa já locou a área do canteiro, que está sendo instalado no final da Rua Copacabana, onde o terreno já foi terraplenado e o muro pintado.

A chegada da obra gerou expectativa em meio aos trabalhadores da cidade, pois durante o pique de construção serão contratados mais de 100 empregos diretos, além de outros 100 indiretos diante da demanda de serviços que vai gerar na cidade.

Os estudos iniciais da obra revelam que uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE será construída no Canto da Manga, na margem do rio, aos fundos do Terminal Rodoviário da cidade.