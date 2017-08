Iaçu distribuirá R$10 mil em prêmios na 1ª Festa do Vaqueiro em Setembro

Os vaqueiros, cavaleiros e grupos de peões de vaquejada de toda Bahia, terão encontro marcado com o grande evento da 1ª Festa dos Vaqueiros, na cidade de Iaçu, nos dias 16 e 17 de Setembro. Organizada pela Prefeitura Municipal em parceria com o Grupo Arreio Dourado, a 1ª Festa do Vaqueiro de Iaçu vai distribuir R$10.0 mil em prêmios. Conforme o prefeito Adelson Souza Oliveira (PPS), “há muitos anos nossos vaqueiros vem pedindo a realização de uma festa em homenagem a esses bravos lutadores do nosso campo, e é chegada a hora de atendermos a esse merecido pedido”. O prefeito afirmou que está mobilizando toda equipe municipal para realizar um evento típico, para ficar na lembrança de todos os iaçuenses e vaqueiros visitantes.

Premiações

Para conquistar a bolada dos prêmios, os vaqueiros e cavaleiros deverão desfilar com muita pompa em seus cavalos, além de passar pelos seguintes testes de equilíbrio e destreza na montaria: Prova do Tambor, Prova do Chapéu, Prova da Marcha, além da famosa Corrida de Argolinha.

Pela programação a 1ª Festa dos Vaqueiro começa na manhã do dia 16 (sábado), com a realização das Provas na área de pistas do Balneário das Três Gameleiras, na margem do paradisíaco Rio Paraguaçu. Será um dia de muitas diversões fortalecidas pelo banho de rio, além de saborear moquecas de peixe e churrascos nos quiosques das Três Gameleiras.

No domingo, 17, haverá pela manhã o Desfile dos Vaqueiros, com saída do Balneário das Três Gameleiras seguindo até o centro da cidade, quando será celebrada a Missa do Vaqueiro, na Praça próxima ao Fórum da Comarca.

Atrações Musicais

Grandes espetáculos musicais já estão confirmados, como os shows das bandas Sela Vaqueira, D’Áwilla da Bahia, além dos cantores consagrados como Taty Vaqueira, Edson Silva, Bruno Limas, Léo Barbosa, Jota Kajaíba e a dupla Naldinho e Léo Rios.

Para animar a vaqueirama estará sobre o minetrio, o puxador de vaquejada Vanzinho Vaqueiro, enquanto a locução do evento ficará a cargo de Luiz Gonsalves e Anderson Cardoso.